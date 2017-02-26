​Два крыла для высокого полета

В текущем году центру «Бөбек», где родилась программа нравственно-духовного образования «Самопознание», исполняется 20 лет. На встречу со своим наставником пришли не просто профессионалы своего дела, а состоявшиеся личности, среди них и первые выпускники гимназии 2006 года. Это духовно зрелые люди, понимающие смысл жизни, свое предназначение, живущие в любви к себе и окружающим, создающие пространство счастья вокруг себя. По их общему признанию, встреча с автором программы «Самопознание» и духовным наставником Сарой Алпысовной является для них возвращением в самые счастливые дни детства, в родную школу, где даже запахи родные. Среди них – успешные юристы, преподаватели, предприниматели, ведущие менеджеры по работе с персоналом. Все они убеждены в том, что им посчастливилось окончить абсолютно необычную школу, где не просто учишься, а познаешь себя. Сегодня эти знания помогают им лучше понимать людей, быть, прежде всего, отзывчивыми и внимательными. Став взрос­лыми, они видят все преимущества свое­го образования и мечтают о том, чтобы их дети учились именно в этой школе.

С первых минут встречи Сара Алпысовна интересовалась тем, как сложилась жизнь выпускников, нашли ли они свое место в жизни, чего уже добились.

– Вы – наши первые ласточки. Я горжусь вами. Вы первыми получили духовно-нравственное образование, научились любить и уважать себя, а любящий и уважающий себя человек не будет желать плохого другому, – отметила она.

Первая леди предложила провести встречу в формате живой беседы. Ученики поинтересовались, каким был ее путь к духовности. Сара Алпысовна отметила, что путь к самопознанию она начала с милосердия и помощи обездоленным детям. Внутренняя сила и характер помогли ей не сворачивать с начатого пути.

– В какой-то момент я поняла, что надо не просто помогать, а заниматься духовным воспитанием детей, потому что не только хлебом единым жив человек, – сказала первая леди.

Автор программы поделилась с молодыми людьми размышлениями о духовности, нравственности и подлинном счастье человека.

Как отметила директор Института гармоничного развития человека Ирина Калачева, духовно-нравственное образование дает человеку второе крыло, помимо интеллектуального образования.

– Ведь птица с одним крылом не летит, а наши дети летят на двух сильных крыльях­. Духовно-нравственное образование является основой этого высокого полета и следования общечеловеческим ценностям, о чем не устает говорить Сара Алпысовна, – сказала Ирина Калачева.

Среди участников встречи были и слушатели курсов повышения квалификации педагогов. Учитель предмета «Технология» из сельской школы Карагандинской облас­ти Сламбек Саян впервые в этой школе и был очень впечатлен занятиями. Он считает, что предмет «Самопознание» помог ему открыть совершенно новые знания, которые помогут в его работе с учениками.