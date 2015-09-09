Свежий выпуск Два «крыла» заботы Марат ЖАНЫБЕКОВ, вице-президент АО «Государственный фонд социального страхования»

За годы независимости Казахстан провозгласил курс на построение социального государства с высокими стандартами жизни. Данная позиция находит свое отражение в поддержке семей с детьми. В 2013 году указом Главы государства Нурсултана ­Назарбаева в перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан был включен День семьи, который отмечается во второе воскресенье сентября. Сделано это с целью обратить внимание общественности на вопросы укрепления семейных ценностей.

Благодаря семье стабильно развивается государство, растет благосостояние народа. Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.

В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года качественный рост экономики будет основан на модернизации физической инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и укреплении институциональной базы, способствую­щих форсированному индустриально-инновационному развитию страны. Решение данной проблемы зависит от улучшения демографической ситуации. Для достижения цели по росту численности населения на 10% до 2020 года необходимо обеспечить дальнейший рост рождаемости и положительное сальдо миграции.

Наилучшим показателем, характеризующим уровень рождаемости в целом, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который входит в число показателей, ежегодно рассчитываемых по данным текущей статистики. Он показывает то число детей, которые были бы рождены в среднем одной женщиной на протяжении всей ее жизни при условии сохранения уровня рождаемости во всех возрас­тах неизменным. Он характеризует не только уровень рождаемости, но и воспроизводство населения.

Считается, что репродуктивное поведение регулируется социальной нормой относительно «идеального» числа детей в семье, которая разделяется большинством населения. Как и любая другая, эта социальная норма изменяется на протяжении истории и не всегда может быть выражена количественно. Сегодня в развитых странах доминирует идеальная модель двухдетной семьи (мальчик и девочка), что подтверждают многочис­ленные социологические опросы. Как правило, фактические отклонения от двухдетной модели семьи заметнее в странах, наиболее либеральных и толерантных к различиям в индивидуальном поведении в области формирования семьи и рождаемости.

В странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию, социальная норма относительно двухдетной семьи формулируется следующим образом: «не менее одного ребенка, но и не более двух», что выражается в очень маленькой доле никогда не рожавших женщин и одновременно в ограниченном числе женщин с тремя и более детьми.

В Казахстане суммарный коэффициент рождаемости в 2013 году составил 2,64 рождения на одну женщину при необходимом для простого воспроизводства населения 2,15–2,3 (см. диа­грамму 1).

В системе управления демографическими процессами в Казахстане соз­даются благоприятные условия для повышения рождаемости и улучшения положения семей с детьми. Начиная с 2003 года поэтапно введены широко распространенные в международной практике пособия. В их числе едино­временные государственные пособия на рождение ребенка в размере от 30 МРП (с 1 апреля 2014 года от 31,41 МРП на рождение первого, второго и третье­го ребенка) до 50 МРП (с 1 апреля 2014 года – 52,35 МРП на рождение четвертого и последующих детей), выплачиваемые семьям из республиканского бюджета вне зависимости от дохода. Это пособие по уходу за ребенком до одного года, которое неработающим матерям выплачивается из республиканского бюджета в размере от 5,5 до 8,5 МРП, а с 1 апреля 2014 года – от 5,76 до 8,90 МРП (в зависимости от количества рожденных и воспитываемых в семье детей). При рождении двух и более детей единовременное пособие на рождение ребенка и по уходу за ним по достижении им возраста одного года назначается на каждого ребенка отдельно.

Работающие матери получают социальные выплаты из АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) в размере 40% от их застрахованного дохода за последние 24 месяца до даты рождения ребенка. Существует пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов (введено с 2010 года) в размере минимальной заработной платы, с 1 апреля 2014 года – 1,05 минимальной заработной платы. Пособие на детей до 18 лет, назначаемое и выплачиваемое малообеспеченным семьям, доходы которых ниже продовольственной корзины, из местного бюджета в размере одного МРП, с 1 апреля 2014 года оно уже составляет 1,05 МРП.

С 2008 года введено обязательное социальное страхование на случай потери дохода в связи с беременнос­тью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) (далее – СВбр) для работающих женщин. При наступлении данного риска работающая женщина получает социальную выплату в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и размера застрахованного дохода за последние 12 месяцев до наступления риска за период, указанный в листе временной нетрудоспособности по беременности и родам. Источником финансирования данных выплат является ГФСС (см. диаграмму 2).

Вместе с тем работодатель оплачивает часть отпуска по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы, если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора, актом работодателя, за вычетом суммы СВбр из ГФСС.

Кроме того, в целях повышения уровня пенсионных накоплений женщин и исключения перерывов участия в накопительной пенсионной системе введено субсидирование дополнительных обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период нахождения их в отпусках по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года за счет средств государства.

Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 53 лет. Данная мера улучшает условия для материнства и стимулирует увеличение многодетных семей.

В Казахстане большое внимание уделяется вопросам укрепления семьи, сохранения и приумножения богатства традиций нашего общества, основой которого являются многодетные семьи. Так, в целях признания важной роли многодетных матерей в вопросах воспитания детей с 2010 года снижено количество рожденных и воспитанных многодетной матерью детей как основания для награждения подвеской «Алтын алқа» с десяти до семи детей, подвеской «Күміс алқа» – с восьми до шести детей и увеличен размер ежемесячного специального государственного пособия с 3,9 до 6 МРП, с 1 апреля 2014 года – 6,4 МРП. Также семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, предусмотрено специальное государственное пособие в размере 4,16 МРП ежемесячно.

Как известно, размеры государственных пособий привязаны к размерам месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной заработной платы (МЗП), устанавливаемым ежегодно законом о республиканском бюджете на соответствующий период. В связи с этим ежегодно растут размеры назначенных и назначаемых государственных пособий. С 1 января 2015 года размер МРП составляет 1 982 тенге.

Являясь необходимым компонентом социальной структуры любого общества и выполняя многие социальные функции, семья играет важную роль в общественном и демографическом развитии. Через семью осуществляется смена поколений людей, продолжение рода. И в учреждении Дня семьи заложен глубокий смысл, так как роль и влияние семьи на формирование и повышение духовности каждой нации неоценимы.



