Два "крыла" заботы

За годы независимости Казахстан провозгласил курс на построение социального государства с высокими стандартами жизни. Данная позиция находит свое отражение в поддержке семей с детьми. В 2013 году указом Главы государства Нурсултана ­Назарбаева в перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан был включен День семьи, который отмечается во второе воскресенье сентября. Сделано это с целью обратить внимание общественности на вопросы укрепления семейных ценностей.Благодаря семье стабильно развивается государство, растет благосостояние народа. Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года качественный рост экономики будет основан на модернизации физической инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и укреплении институциональной базы, способствую­щих форсированному индустриально-инновационному развитию страны. Решение данной проблемы зависит от улучшения демографической ситуации. Для достижения цели по росту численности населения на 10% до 2020 года необходимо обеспечить дальнейший рост рождаемости и положительное сальдо миграции.Наилучшим показателем, характеризующим уровень рождаемости в целом, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который входит в число показателей, ежегодно рассчитываемых по данным текущей статистики. Он показывает то число детей, которые были бы рождены в среднем одной женщиной на протяжении всей ее жизни при условии сохранения уровня рождаемости во всех возрас­тах неизменным. Он характеризует не только уровень рождаемости, но и воспроизводство населения.Считается, что репродуктивное поведение регулируется социальной нормой относительно "идеального" числа детей в семье, которая разделяется большинством населения. Как и любая другая, эта социальная норма изменяется на протяжении истории и не всегда может быть выражена количественно. Сегодня в развитых странах доминирует идеальная модель двухдетной семьи (мальчик и девочка), что подтверждают многочис­ленные социологические опросы. Как правило, фактические отклонения от двухдетной модели семьи заметнее в странах, наиболее либеральных и толерантных к различиям в индивидуальном поведении в области формирования семьи и рождаемости.В странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию, социальная норма относительно двухдетной семьи формулируется следующим образом: "не менее одного ребенка, но и не более двух", что выражается в очень маленькой доле никогда не рожавших женщин и одновременно в ограниченном числе женщин с тремя и более детьми.В Казахстане суммарный коэффициент рождаемости в 2013 году составил 2,64 рождения на одну женщину при необходимом для простого воспроизводства населения 2,15–2,3 (см. диа­грамму 1).В системе управления демографическими процессами в Казахстане соз­даются благоприятные условия для повышения рождаемости и улучшения положения семей с детьми. Начиная с 2003 года поэтапно введены широко распространенные в международной практике пособия. В их числе едино­временные государственные пособия на рождение ребенка в размере от 30 МРП (с 1 апреля 2014 года от 31,41 МРП на рождение первого, второго и третье­го ребенка) до 50 МРП (с 1 апреля 2014 года – 52,35 МРП на рождение четвертого и последующих детей), выплачиваемые семьям из республиканского бюджета вне зависимости от дохода. Это пособие по уходу за ребенком до одного года, которое неработающим матерям выплачивается из республиканского бюджета в размере от 5,5 до 8,5 МРП, а с 1 апреля 2014 года – от 5,76 до 8,90 МРП (в зависимости от количества рожденных и воспитываемых в семье детей). При рождении двух и более детей единовременное пособие на рождение ребенка и по уходу за ним по достижении им возраста одного года назначается на каждого ребенка отдельно.Работающие матери получают социальные выплаты из АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС) в размере 40% от их застрахованного дохода за последние 24 месяца до даты рождения ребенка. Существует пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов (введено с 2010 года) в размере минимальной заработной платы, с 1 апреля 2014 года – 1,05 минимальной заработной платы. Пособие на детей до 18 лет, назначаемое и выплачиваемое малообеспеченным семьям, доходы которых ниже продовольственной корзины, из местного бюджета в размере одного МРП, с 1 апреля 2014 года оно уже составляет 1,05 МРП.С 2008 года введено обязательное социальное страхование на случай потери дохода в связи с беременнос­тью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) (далее – СВбр) для работающих женщин. При наступлении данного риска работающая женщина получает социальную выплату в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и размера застрахованного дохода за последние 12 месяцев до наступления риска за период, указанный в листе временной нетрудоспособности по беременности и родам. Источником финансирования данных выплат является ГФСС (см. диаграмму 2).Вместе с тем работодатель оплачивает часть отпуска по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы, если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора, актом работодателя, за вычетом суммы СВбр из ГФСС.Кроме того, в целях повышения уровня пенсионных накоплений женщин и исключения перерывов участия в накопительной пенсионной системе введено субсидирование дополнительных обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период нахождения их в отпусках по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года за счет средств государства.Согласно Закону РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 53 лет. Данная мера улучшает условия для материнства и стимулирует увеличение многодетных семей.В Казахстане большое внимание уделяется вопросам укрепления семьи, сохранения и приумножения богатства традиций нашего общества, основой которого являются многодетные семьи. Так, в целях признания важной роли многодетных матерей в вопросах воспитания детей с 2010 года снижено количество рожденных и воспитанных многодетной матерью детей как основания для награждения подвеской "Алтын алқа" с десяти до семи детей, подвеской "Күміс алқа" – с восьми до шести детей и увеличен размер ежемесячного специального государственного пособия с 3,9 до 6 МРП, с 1 апреля 2014 года – 6,4 МРП. Также семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, предусмотрено специальное государственное пособие в размере 4,16 МРП ежемесячно.Как известно, размеры государственных пособий привязаны к размерам месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной заработной платы (МЗП), устанавливаемым ежегодно законом о республиканском бюджете на соответствующий период. В связи с этим ежегодно растут размеры назначенных и назначаемых государственных пособий. С 1 января 2015 года размер МРП составляет 1 982 тенге.Являясь необходимым компонентом социальной структуры любого общества и выполняя многие социальные функции, семья играет важную роль в общественном и демографическом развитии. Через семью осуществляется смена поколений людей, продолжение рода. И в учреждении Дня семьи заложен глубокий смысл, так как роль и влияние семьи на формирование и повышение духовности каждой нации неоценимы.Марат ЖАНЫБЕКОВ, вице-президент АО "Государственный фонд социального страхования"