Два медицинских поезда запустят в Казахстане. Они посетят около 150 станций

Генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева на брифинге в СЦК объявила о запуске работы проекта «Медицинские поезда», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году медицинский поезд «Жәрдем» стартует 23 мая из города Алматы и пробудет в пути до 6 ноября, а второй поезд «Саламатты Қазақстан» - с 20 июня по 2 ноября. Поезда посетят 147 станций всех областей Казахстана и окажут необходимую медицинскую помощь местному населению. Медпоезд «Жардем» направится в Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую и Жамбылскую области; «Саламатты Қазақстан» – в Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Костанайскую и Карагандинскую области», - сообщила Альфия Адилова.

По ее словам, медицинская бригада состоит из 36 специалистов: терапевтов, стоматологов, офтальмологов, маммологов, хирургов и врачей других направлений.

Проект впервые был запущен в 2010 году, до 2019 года его реализовывали ежегодно, сделав перерыв во время пандемии коронавируса. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1 700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителя, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малую амбулаторную операцию, специалисты-маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.

Цель проекта – оказание бесплатной медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах страны.

