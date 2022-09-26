Два мошенника обманывали петропавловцев по одной схеме

Жителей Петропавловска обманывали два молодых мошенника по одной и той же схеме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установило следствие, злоумышленники действовали летом 2021 года, порознь. Жертв находили в молодежной среде. Уверяли, что у них есть способы аннулировать товарный кредит, и за небольшое денежное вознаграждение уговаривали потерпевших приобрести для них сотовые телефоны стоимостью около 180 тысяч тенге. Полученный товар они продавали с рук примерно за половину стоимости, а их жертвы через некоторое время узнавали, что по-прежнему должны кредитным организациям. В итоге один из мошенников, 19-летний житель Петропавловска, успел обмануть 23 человека.

В деле второго, 21-летнего горожанина, — 13 эпизодов. Когда в полицию начали поступать заявления о мошенничестве, оба афериста были задержаны.

Оба отбывают наказание по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Первому назначено наказание в виде 3,5 лет, второму — 3 лет лишения свободы.

"Напоминаем людям о том, что нельзя доверять сомнительным предложениям. Многие мошенники пытаются выманить чужие деньги под предлогом быстрого и легкого заработка. Осторожность необходимо соблюдать и в интернете. С начала года 23 североказахстанца были обмануты, доверившись объявлениям о раскрутке денег, встреченным во всемирной сети", — проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.