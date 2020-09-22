Два новых комитета появятся в Минздраве РК

Политика
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Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства о разделении Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Kazpravda.kz публикует полный текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
- республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»;

- республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Переименовать республиканские государственные учреждения – территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан; Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

4. Министерству здравоохранения Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из пункта 3 настоящего постановления.

5. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-министр Республики Казахстан
А. Мамин

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