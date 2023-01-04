Два новых ЦОНа открыли в Астане

В двух новых ЦОНах гражданам оказывают услуги в будние дни с 9:00 до 18:00.

Фото: Kazpravda.kz

В связи с закрытием ЦОНа по проспекту Тауелсиздик, 32, Госкорпорация "Правительство для граждан" решила открыть два новых ЦОНа по проспекту Тауелсиздик, 16/1 и по улице К.Сатпаева, 25, сообщает Kazpravda.kz.

"Теперь жители Алматинского района могут выбрать удобный для себя ЦОН для получения госуслуг", - проинформировали в госкорпорации.

Как отметили в пресс-службе, в новых цифровых офисах имеется всё необходимое для качественного оказания услуг. Так, в обоих зданиях есть зона документирования, скорости, социальных услуг, а также отдел предоставления услуг земельного кадастра.

Также в ЦОНах есть зона Е-natige, где клиенты могут подать обращение в государственный орган.

Для пенсионеров, многодетных матерей, лиц с ограниченными возможностями в новых центрах предусмотрены пандусы и отдельные окна для обслуживания.

В двух новых ЦОНах гражданам оказывают услуги в будние дни с 9:00 до 18:00.

В госкорпорации напомнили, что ЦОН по проспекту Тауелсиздик, 32 закрылся 30 декабря и больше не принимает посетителей.