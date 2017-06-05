Два очка до победы

На этот раз встреча прошла в Костанае, который воспитал таких известных боксеров, как Александр Мирошниченко, Иван Дычко, Василий Левит и других. Поддержать казахстанских бойцов пришли многие костанайцы. Зал местного дворца спорта был забит до отказа, некоторые зрители стояли. Ведь эта встреча стала своего рода реваншем за проигрыш в прошлом году, когда соперниками арланов в полуфинале WSB также были британцы. Тогда обе встречи были проиграны со счетом 2:3 и 1:4.

На этот раз казахстанские боксеры в первом полуфинале одержали победу со счетом 4:1. Уверенно одолели своих соперников Темиртас Жусупов в весовой категории 49 кг, Ильяс Сулейменов – до 56 кг, Дильмурат Мижитов – в весе до 64 кг, Абильхан Аманкул – до 75 кг. Победа «волков» в этом полуфинале была бы сухой, но противник Антона Пинчука – новозеландец Давид Киран Ниика – оказался сильнее.

Таким образом, 8 июня в Лондоне казахстанские боксеры будут иметь за плечами небольшой, но запас. Ведь для победы по результатам полуфинальных встреч им не хватает лишь двух очков.