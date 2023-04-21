Два ордена за Одер

Эти исключительно боевые награды так и остались на парадном костюме ветерана Великой Отечественной войны как главная фронтовая реликвия, доставшаяся потомкам Павла Груздева. С войны он не привез ни одной военной фотографии, только ордена, медали да воспоминания, которыми время от времени делился в кругу семьи.

В них не было бравады, желания приукрасить армейскую жизнь или геройства. Это были рассказы про фронтовые будни, солдатский быт, кромешный ад бомбежек и неиссякаемую веру в победу.

Домашние хорошо знали, что к награж­дению сразу двумя орденами Крас­ной Звезды командование представило фронтовика с разницей в считанные дни за проявленные мужество и героизм при форсировании реки Одер – последнего крупного водного рубежа на пути к Берлину.

Война близилась к завершению. Отправляясь на фронт, Павел Прокофьевич и подумать не мог, что путь к Победе будет для него таким долгим и сложным.

Известие о начале войны застало его на Дальнем Востоке. В таежный край молодой учитель истории и географии осенью 1940 года прибыл для несения срочной службы в Красной армии из родной Удмуртии, где по окончании педагогического училища работал в соседнем селе учителем физкультуры, истории и географии.

В 1940 году молодого педагога призвали в армию. После года службы отправили на Дальний Восток для обучения в Читинском учебном батальоне, в который отбирали в основном учителей и прокурорских работников.

Рота, в которую попал Павел Груздев, была не просто учебной. Командование поставило жесткую задачу – за полгода сделать из солдат командиров и офицеров. При этом старались максимально приблизить условия службы к боевым.

Война требовала хорошей выучки и закалки: занятия проходили по шесть-восемь часов подряд, частыми были многочасовые походы при полной экипировке в суровых условиях. В один из таких походов Павел Прокофьевич отправился в кирзовых сапогах, которые были на размер меньше. Вернулся назад с растертыми в кровь и обмороженными ногами.

Как раз в это время в батальон прибыли представители авиационного полка из Биробиджана, отбиравшие для себя пополнение. И хотя курсант Груздев с трудом передвигался, его тоже заставили показать боевую выучку и физическую подготовку. Не заметить выправку высокого и статного солдата было невозможно. Так что его сразу же определили для дальнейшего прохождения службы в штабе батальона 301-го авиационного полка. Пока не началась война. О вероломном нападении гитлеровцев военнослужащим сообщили не сразу.

– Папа всегда с гордостью повторял, до чего же у нас большая страна, – вспоминает сын ветерана Владимир. – Дес­кать, Гитлер напал в четыре утра, а нам после обеда сообщили. Он, как и его сослуживцы, сразу понял, что на этом их мирная жизнь закончилась. Началась военная. Думали, что сразу их на фронт отправят, но нет. Шли дни, недели, немцы наступали, оккупируя город за городом, а его батальон не двигался с места. На вопрос, почему их не отправляют на фронт, командиры кивали на японцев, мол, диверсии они каждый день совершают и нужно здесь охранять нашу землю, ведь, не ровен час, может открыться второй фронт. И действительно, Япония то и дело устраивала провокации, вторгаясь в воздушное пространство СССР.

И все же Павел Груздев хотел воевать. Узнав, что идет набор в Хабаровское военно-пехотное училище, он оказался в числе первых претендентов. Это была своего рода лазейка, ведь совершенно очевидно, что оттуда – прямая дорога на фронт.

Два года молодые лейтенанты изу­чали и на практике осваивали новые виды вооружения, учились тому, как выживать в тяжелых военных походах, совершенствовали свою физическую подготовку, чтобы быть готовыми выполнить любое боевое задание.

По окончании обучения вместе с другими бойцами отправили Павла Груздева на фронт. Ехали в теплушках, почти месяц добирались. И чем ближе был фронт, тем сильнее хотелось немедленно вступить в бой. Нетерпение сердца подстегивал жалкий вид разбомбленных городов и сожженных сел, через которые двигался эшелон на запад, в белорусский Гродно.

Здесь стоял резервный полк, откуда отправляли непосредственно на передовую. В первый же день Груздев заполнял за себя и нескольких товарищей какие-то документы. Его каллиграфический почерк не остался незамеченным. Уже к вечеру Павла Прокофьевича вызвали в штаб и коротко сообщили: «Готовьтесь, завтра отправляетесь». Это известие вызвало некоторое замешательство, ведь обычно так сразу на передовую не отправляли, тогда куда, собственно, готовиться? Переспрашивать или уточнять на фронте не принято, и тогда он решил схитрить, спросив, полагается ли ему шубенка? «Нет», – последовал отрывистый ответ.

Дело в том, что овчину выдавали тем, кто отправлялся в бой. Оказалось, что Груздева определили для прохож­дения дальнейшей службы в отдел кадров фронта.

Шли ожесточенные бои. Было много убитых и раненых на поле боя. В его обязанности входило вести их учет, данные передавать в штаб. Хороший почерк и врожденная аккуратность отсрочили участие в боевых действиях еще на три месяца.

После этого Павел Груздев был направлен в состав 486-го минометного полка 19-й гвардейской минометной бригады. Было это уже на территории Польши.

Фронтовик много раз рассказывал, что самыми тяжелыми были бои внутри городов и при форсировании рек. Противник, хоть и отступал, но без боя не желал сдаваться. Перестрелки, бомбежки, рукопашные схватки сопровождали взятие чуть ли не каждого европейского городка.

Форсирование реки Одер оставило в памяти ветерана Великой Отечественной войны неизгладимый след. Все рукопашные схватки с врагом и наступательные операции, в которых пришлось принимать участие до переправы через Одер, казались только репетицией перед настоящим боем, невероятным по жестокости и обилию пролитой крови.

В апреле 1945 года 19-я гвардейская минометная бригада, в ее составе нес службу и лейтенант Груздев, сосредоточилась южнее города Штеттин. В этом месте Одер делится на два рукава – Ост-Одер и Вест-Одер, каждый из которых шириной от 100 до 250 метров. Между рукавами раскинулась огромная, трех-, четырехкилометровая пойма, вся испещренная протоками, каналами, местами затопленная водой.

Таким образом, перед армиями, готовившимися к участию в форсировании Одера, лежала четырех-, пятикилометровая водная преграда, переправиться через которую во многих местах на лодках и паромах было нельзя: слишком мелко для этого. И было решено форсировать Одер на широком фронте – успех, достигнутый в одном месте, можно было немедленно использовать, перебрасывая сюда силы и средства.

Замысел операции, разработанной командующим 2-м Белорусским фронтом маршалом Рокоссовским и его штабом, заключался в нанесении главного удара левым крылом фронта силами трех общевойсковых армий (65, 70 и 49-й), трех танковых, механизированного и кавалерийского корпусов по противнику, оборонявшемуся на западном берегу Одера. После форсирования реки и прорыва Одерского оборонительного рубежа введенные в бой подвижные соединения должны были продвигаться в западном и северо-западном направлениях, отсекая основные силы 3-й танковой армии от Берлина и уничтожая их в прибрежных районах Балтийского моря.

18 апреля в 4 часа утра Павла Груздева вызвали во взводоуправление и объявили о начале операции. Первый рукав преодолели достаточно легко. Сложность была в форсировании второго, на берегу которого противник держал оборону.

Павел Прокофьевич с однополчанами занял исходное положение на правом берегу реки Вест-Одер, который был значительно ниже правого западного берега. К тому же враг вдоль него подготовил оборонительный рубеж с системой траншей, дотов и дзотов. Да и сама по себе река, ширина которой за 100 метров, а глубина местами до семи метров, являлась серьезной преградой для танков и другой боевой техники. Местность в междуречье оказалась труднопроходимой для пехоты и практи­чески совершенно непроходимой для боевой техники. Во всяком случае, требовались дополнительные смекалка и мужество при переправе.

Павел Груздев командовал взводом, перед которым стояла ответственная задача определить огневые точки противника. Только уничтожив их артиллерийским огнем, можно было занять междуречье, которое являлось своего рода плацдармом для дальнейшего продвижения советских войск. Шло отчаянное сопротивление. Немецкое командование принимало все меры, чтобы преградить путь Красной армии на запад. Не случайно гитлеровская пропаганда называла Одер «рекой германской судьбы».

С порученным делом разведчики справились. Командование тут же представило Груздева к награждению орденом Красной Звезды. Это была первая боевая награда. Тогда он и подумать не мог о том, что уже спустя короткое время после успешной переправы через Одер, которая займет несколько суток и будет сопряжена с огромными человеческими потерями, его представят еще к одному ордену Красной Звезды.

– Папа всегда подчеркивал, что река буквально закипала от шквального огня. Было такое ощущение, что события тех жарких дней в его памяти прокручиваются как кадры кинохроники. До Берлина от места переправы через Одер было каких-то 120 километров, и понятно желание гитлеровцев удержать свой последний плацдарм. Не получилось, хотя наши войска заплатили невероятную цену за взятие этого рубежа. По сути, это был не просто захват очередного рубежа, а прорыв обороны противника. Многие не умели плавать, через реку протянули металлический трос. Бомбили самолеты, строчили пулеметы, бабахала артиллерия, снайперы целились разрывными пулями. В этом кромешном аду наступавшим солдатам удалось захватить левый берег, – передает воспоминания отца Владимир Груздев.

Во время переправы Павел Груздев был контужен. Разорвавшийся поблизости снаряд буквально закопал его под опорой моста. Выбраться из западни ему помогли сослуживцы. Он отдышался и снова в бой. Ведь враг по-прежнему не сдавался, выстроив один за другим оборонительные рубежи за Одером. Уже когда брали второй такой рубеж, начались переговоры о капитуляции Германии...

Еще год Павел Прокофьевич служил в оккупационных войсках. Только потом, когда началось сокращение воинского формирования, часть сначала передислоцировалась в разгромленный Воронеж, а потом – в Оренбург.

Кадровым офицерам полагался месячный отпуск, и Павел Груздев воспользовался возможностью побывать дома. Удмуртская деревня встретила его страшной нищетой. Продуктовый паек в его котомке на фоне поселившихся горя и голода казался невиданной роскошью. Коровы и лошади от бескормицы до того истощали, что их держали на весу на подпорках, чтобы не падали.

Смотреть на все это было невыносимо тяжело. В часть офицер вернулся с тяжелым сердцем. Здесь бурно обсуждали новость о том, что полк перебросят на Дальний Восток. Павел Груздев уже готовился вернуться туда, откуда начинался его фронтовой путь, как вдруг в штабе кто-то выяснил, что по профессии Павел Груздев учитель, а их после войны сильно не хватало. Педагоги даже получили первоочередное право на демобилизацию.

Он был не прочь прервать карьеру военного и снова учить детей. Заодно решил осуществить свою давнюю мечту жить на юге. Среди его однополчан был уроженец Чимкента. Груздев, прихватив адрес родителей сослуживца, махнул на юг.

Выбор оказался очень удачным. За 70 лет жизни в Южном Казахстане

Павел Прокофьевич не пожалел ни разу о своем желании сменить Удмуртию на Южный Казахстан.