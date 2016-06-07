Два паромных судна для Казахстана построят в Хорватии

Экономика
Фото с сайта udarnik-truda.ru
Национальная компания "Қазақстан темір жолы" заключила в Загребе контракт с хорватским судостроительным предприятием "Ульяник" на строительство двух паромных судов, передает Kazpravda.kz.

Подписание контракта состоялось с участием президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Документ подписали руководитель КТЖ Аскар Мамин и гендиректор "Ульяник" Джанни Росанда.

"Казахстан является важной частью мирового рынка с большими возможностями для взаимовыгодного сотрудничества. Хорватская сторона обеспечит поставку паромов, осуществит трансферт современных технологий для дальнейшей работы в области судостроения", – сказал Росанда.

Два паромных судна для перевозки железнодорожных вагонов на Каспии будут построены на старейшем судостроительном предприятии в Хорватии.

Напомним, что на Каспии реализуется важный проект по строительству паромного комплекса в порту Курык.

"В настоящее время совместно с партнерами из Азербайджана, Грузии, Турции, Китая осуществляются меры по наращиванию грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Развитие данного маршрута обеспечит эффективность логистики, рост международной торговли. Для этого нам нужны современные паромы", – отметил Мамин.

