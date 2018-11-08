Два питбуля загрызли семилетнего ребенка в Талдыкоргане
В Талдыкоргане расследуют уголовное дело по факту смерти 7-летнего мальчика, погибшего после нападения двух питбультерьеров, передает Sputniknews.kz.
Трагедия произошла в одном из дачных массивов областного центра, откуда 6 ноября в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу покусанного собаками мальчика. Медики, к сожалению, не смогли спасти ребенка, через несколько часов он скончался в реанимации.
Полицейские вскоре установили владельца собак, оказавшегося 44-летним местным жителем. Мужчина жил в городе и держал у себя для охраны дачного домика шесть-семь собак, в большинстве питбультерьеров. Предположительно, два питбуля в отсутствие хозяев вырвались из вольера и напали на ребенка.
В пресс-службе областной полиции подтвердили информацию, сообщив, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное производство.
"Досудебное расследование проводится по статье 104 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Владелец собак уже установлен и допрошен. Им является 44-летний житель Талдыкоргана, державший своих собак на даче. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения "Обязательство о явке". Отметим, что уголовное расследование по факту находится под строгим контролем областного департамента", – проинформировали в полиции.
После случившейся трагедии ветеринарные службы отловили и усыпили собак, у которых были взяты пробы на экспертизу. Согласно статье 104 казахстанского уголовного законодательства владельцу собак грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.