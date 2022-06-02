Два подпольных цеха по производству алкоголя ликвидировали в Туркестанской области

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации двух подпольных цехов по производству алкогольной продукции в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz.

"Сотрудники территориального департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность двух подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией", - проинформировали в ведомстве.

Проводится досудебное расследование, добавили в пресс-службе.