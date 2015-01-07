Два повода для радости Свежий выпуск 609 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Аким области Сергей Кулагин вручил детям подарок – интерактивную доску. В «Қошақане», строительство которого обошлось областному бюджету более чем в 363 млн. тенге, получили работу 23 педагога. А всего ввод нового объекта позволил трудоустроиться 36 местным жителям. Глава региона отметил, что развитию пристоличных населенных пунктов сегодня уделяется большое внимание. В частности, в последнее время в районе открылись 13 детских садов.

Вторым радостным событием для целиноградцев в этот день стало торжественное открытие памятника их славному земляку – Кажимукану Мунайтпасову. В торжественной церемонии принял участие внук прославленного борца Нурлан Кажимукан. Монумент высотой 3,6 м установлен на спонсорские средства.



