Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске

В Уральске два сотрудника коммунального предприятия ТОО «Батыс су арнасы» захлебнулись сточными водами. Трагедия произошла в среду, 24 августа, при ремонтных работах на канализационной насосной станции по замене задвижки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Рабочие находились в трубе, когда задвижку сорвало давлением, и КНС затопило сточными водами.

Погибшим было 40 и 49 лет. Они продолжительное время работали в горводоканале. У одного из них осталось трое малолетних детей. Руководство предприятия готово оказать семьям погибших материальную помощь.