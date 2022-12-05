Два ружья и 250 патронов изъяли полицейские у жителя СКО

Со слов мужчины, образцы вооружения он нашел несколько месяцев назад в заброшенном доме.

Фото: polisia.kz

Две единицы оружия и запас патронов изъяли полицейские СКО у 66-летнего жителя Кызылжарского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО выявили факт хранения незарегистрированного оружия. По месту проживания мужчины была изъята мелкокалиберная винтовка ТОЗ-17 и 170 патронов к ней, а также охотничье ружье ИЖ и 80 патронов к гладкоствольному оружию.

Все незаконно хранящиеся предметы изъяты и направлены на экспертизу.

Факт хранения винтовки зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК.

По факту хранения гладкоствольного ружья возбуждено производство по ст. 482 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Со слов мужчины, данные образцы вооружения он нашел несколько месяцев назад в заброшенном доме.

"Напоминаем, что незарегистрированное оружие представляет опасность, оно может стать причиной несчастного случая, быть похищенным для использования в криминальных целях. От ответственности за хранение незарегистрированного оружия может избавить только добровольная сдача запрещенных предметов", — сообщил и.о. начальника УКП ДП СКО Мадияр Харипов.