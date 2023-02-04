Два рыбака погибли, провалившись под лед в Жамбылской области
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Зимняя рыбалка обернулась трагедией.
Двое любителей ловить рыбу провалились под лед в Шусском районе Жамбылской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.
ЧП произошло 3 февраля, днём, в 40 километрах от Шу, на водохранилище Тасоткель.
Рыбаки сидели в 50 метрах от береговой линии, когда лёд треснул и люди пошли на дно. Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать.
Сегодня тело утонувшего извлекли из воды.
Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на льду.