Два рыбака погибли, провалившись под лед в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz

Двое любителей ловить рыбу провалились под лед в Шусском районе Жамбылской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

ЧП произошло 3 февраля, днём, в 40 километрах от Шу, на водохранилище Тасоткель.

Рыбаки сидели в 50 метрах от береговой линии, когда лёд треснул и люди пошли на дно. Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать.

Сегодня тело утонувшего извлекли из воды.

Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на льду.