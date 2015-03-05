Два шатаута от Яна Лацио Свежий выпуск 867 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Две подряд победы «Барыса» над омским «Авангардом» в рамках плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина во многом добыты благодаря блистательной игре словацкого голкипера, выступающего за клуб из Астаны. В двух матчах Ян Лацио не только отразил 78 бросков россиян, но и оформил два шатаута («сухих матча») – такое в большом хоккее удавалось сделать немногим вратарям.

После предыдущей встречи в Омске, где казахстанцы добыли победу со счетом 2:0, многие специалисты и болельщики предполагали, что «ястребы», играющие очень хорошим составом, обязательно возьмут реванш в Астане, но их планы так и не осуществились.

Можно сказать, что пока «барсы» действуют тактически грамотно. Забив быстрый гол, на этот раз первым в нашей команде на 6-й минуте отличился Константин Руденко, они сразу же переходят к плотной обороне. Далее, давая как можно меньше шансов угрожать нашим воротам, переходят в быстрые контратаки. Причем акцент в нападении казахстанцы делают на розыгрыш «до верного», повышая шанс забить гол либо как можно дольше контролировать шайбу.

Омичи, конечно же, «не складывают оружия» и пытаются найти «противо­ядие». Комбинируя, они наносят броски как с дальних, так и со средних дистанций. А уж если добрались до площадки соперника, то стремятся грубо продавить оборону. Но у казахстанцев в воротах стоит надежный Ян Лацио.

Уверенные действия голкипера, вкупе с невероятной поддержкой родных трибун, придают особые силы нападающим «Барыса». И вот уже голы Найджела Доуса и Дастина Бойда приносят команде окончательную победу со счетом 3:0.

Астана повела в серии с Омском со счетом 2:1. Но впереди еще немало тяжелых встреч – ведь один из соперников должен одержать четыре виктории. Надеемся, что мастерство и удача окажутся на стороне нашего «Барыса».



