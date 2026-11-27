фото из личного архива Любови Шашковой

Надежда Чернова, кавалер ордена «Құрмет», почетный писатель СП РК:

– Начну с начала. Меня с Любовью Константиновной Шашковой связывают более сорока лет дружбы. Точную дату нашего знакомства уже не помню, но, скорее всего, конец 1970-х.

Тогда я работала в издательстве «Жалын» и редактировала коллективный сборник поэтов Темиртау, которых курировал поэт-фронтовик Григорий Фемистоклович Григориади. Он вел литобъединение и воспитал целую плеяду талантливых поэтов: Виктор Фетько, Любовь Усова, Владимир Манин – это наиболее яркие, но самая яркая среди них, конечно же, Люба Шашкова. Звезда Магнитки!

Потом была Алма-Ата, стремительный старт в большую литературу – стала лауреатом фестиваля творческой молодежи «Жiгер», лауреатом литературной премии «Алаш», а далее было много труда, активной жизни, книг и разных наград. И вот теперь она – народный писатель Казахстана. Звание это недавно получил и Валерий Михайлов, и я рассматриваю это событие не только как несомненное признание их творческих заслуг, но и как знак уважения ко всем славянским народам, проживающим в Казахстане, уважение к России и Беларуси.

На мой взгляд, звание «народного» символично для Шашковой, потому что среди славянских поэтов нашей страны больше всего о своем народе пишет именно она. Все ее книги – о народе, отражают народную душу, говорят афористичным народным языком. А еще народность ее в том, что она постоянно окружена людьми – от большой семьи до государства. Ей до всех и до всего есть дело. И если какому-нибудь сироте или старому человеку, или Божьему храму, или не пробивному, но талантливому писателю нужна помощь – она помогает.

Кажется, что без нее никто не может обойтись: всех она готова обласкать, всех примирить, все взять на себя и вытянуть любой воз, даже на исходе сил. Слова Достоевского­ о всемирной отзывчивости русского человека, а стало быть, и белорусов – это о ней, о нашей Любе. Она из тех, на ком держится мир.

И в литературу вошла она тоже не одна, а со всей своей белорусской деревней Василевкой, с ее прекрасным говором, с певческой родней, и фамилии у них певческие – птичьи: Буслы да Жаворонки, а имена старинные: Федос да Федора.

Вот что она о них пишет:

– На свадьбу лучше Жаворонков кликни,

Пускай они любимую сыграют:

Федос да Федора, красивая доля,

Над лесом, над полем,

Над синим простором

Жаворонки летние летят!

И долетели до нас! О чем бы она ни писала – все с белорусским акцентом, все с народным привкусом – складно и сходу запоминается, будто слова эти не написаны однажды конкретным человеком, а были всегда, пропетые небом. В них детское­ простодушие и вековечная мудрость, сказанная тоже просто, как сделано колесо: ни убавить ни прибавить – со всех сторон круглое и легко катится.

Вот, первое, что вспомнилось из фольклорного цикла «Девичьи потешки»:

Облако, облако,

покружи около,

Дай с тобой полетаю –

с лебединою стаей…

Или из цикла «Пора подсолнухов»:

– Любимая, сними свой золотой венок,

Мужчины на тебя глядят нескромно.

– Но что же делать, коль я так прекрасна,

И в целом мире только я и солнце...

Это правда – она прекрасна, когда поет пес­ни Белой Руси, и венок ей к лицу, ведь венок из цветов и трав, можно сказать, национальный убор – вещь сакральная: символ Солнца и Жизни, и потому не случайно сюжеты стихов Шашковой вращаются в этом ярком, праздничном, бесконечным круге. Белорусский фольклор естественно вплелся в ее поэзию, сроднился с русским фольклором, и роднится уже с казахским, ведь Люба полвека живет в Казахстане. Венок ее становится все более пышным: там белорусские васильки, русские ромашки, казахские маки да степная полынь. Теперь она воспевает не только свою отчину, но и очарована Великой степью:

Прекрасен этот первобытный мир

Ручных, веселых псов,

В траве лежащих яблок,

Здесь полная луна и знойная полынь –

Из тьмы веков ее горчайший запах...

Не зря сказано: «Не любя свое – не полюбишь и чужое». Казахскую землю она полюбила, потому что любит белорусскую, и теперь белорусский жаворонок перекликается с казахским бозторгаем, и весело им:

Ох, как небо надо мною бездонно,

Ох, как степи подо мною безбрежны.

Где ты, мой жаворонок черный,

Мой Бозторгай, мой нежный?..

Мы вдвоем – и небо смеется,

Степи расцветают – мы вместе,

И несем мы на крыльях солнце,

И звенит на два голоса песня:

– Ой, раным-рано

Солнце заиграло,

Выпорхнуло в небо

Жаворонком алым.

Стихотворение «Август», строки из которого о венке я процитировала, построено на диалоге влюбленных, как библейская «Песнь песней», а кончается диалог тем, что любимая весь венок свой, по лепестку, раздала детям. Материнская забота и щедрость – в характере­ Любы: на ней держится ее большая семья, но после этого стихотворения, напечатанного в первой ее книжке «Пора подсолнухов» 1984 года, было еще много жизни. За детьми пошли внуки, и сплетались новые венки, и цветы в них никогда не увядали, вновь и вновь расцветая и в ее книге «Луг золотой», и в томике избранных сочинений «На восход света», и в других книгах. Венок ее поэзии становился все краше. Я не упоминаю тут ее прозаические, документальные книги, а касаюсь только поэзии. Ее проза – это отдельная песня...

Имя Шашковой – Любовь. Имя продиктовало ее Судьбу, которая тоже назвалась Любовью, ибо в Любви смысл ее существования. Любовь и притягивает к ней людей, с которыми Шашкова готова родниться: кто однажды вошел в ее дом – уже родня. Похоже, склонность к сродству у нее в крови, переданная деревней детства Василевкой. Дальше – больше: соединила творческими узами Казахстан и Беларусь, составив альманах «Казахстан – Беларусь», участвуя во многих совместных проектах. Казахи, русские и белорусы теперь переводят друг друга, публикуют в своих изданиях, ездят друг к другу на разные литературные мероприятия.

«Жизнь, дай мне больше, чем ты обещала!» – вот ее молитва молодых лет, ненасытных, бьющих через край избытком сил. Попросила – и сбылось. Жизнь давала полными горстями – и счастья, и горя, и любви, и невероятно дея­тельного бытия. И продолжает давать, не требуя взамен поэтических усилий. В конце концов, поэзия – дело молодое, а года к суровой прозе клонят, ею и заполнено нынешнее бытие, и молитвы теперь другие – о благодати закатного лета, о благодарности Небесному Творцу даже и за малые радости, которые выпадают, за каждый прожитый день.

В ладонях Господа тепло лежит Земля,

На ней безумств и скверны – через край.

На все, Владыка, воля есть Твоя,

Но и во гневе – рук не размыкай...

И тут, среди этих строк умудренного возраста, так чудесно сияет детское, мистическое видение, которое пришло из бабушкиных сказок, из старинных, народных представлений о Мироздании:

Что, что там, в чреве каменном дрожит?

Что в нас ответным ужасом качнулось?

Чу! Успокойся! Это рыба-кит

Слегка в подземных водах повернулась...

Какой неожиданный и в то же время древний образ – для изображения землетрясения в долине Тургеня ХХI века, среди его зеленых, утренних холмов и ослепительного лета. И вот это растворение в солнце Жизни, мне кажется, упрямо пересиливает в ней литературу, потому Люба иногда подолгу не пишет стихов, легко переживая свое выключение из поэтической стихии. Молчание ее не мучит, потому что поются колыбельные песни внукам, пекутся блины, расточаются ласки близким и друзьям, и эти проявления Жизни бывают для нее насущнее рифмованных строк.

Другие строки – журналистские, переводческие слагаются – это ее работа ради хлеба насущного. Чужие строки – поэтические – читаются. Но свои – молчат, наживаются, накапливаются в душе, как дождь в облаках. А потом – проливаются щедрым ливнем:

Это луг золотой поутру на восходе –

Это птичий, шмелиный,

хмельной травостой,

Но куда он уходит, куда он уводит

Мое сердце и взгляд – этот луг золотой?

Стихотворение это, магическое своим музыкальным рефреном: «Это луг золотой поутру на восходе...»; «Это луг золотой ввечеру на закате...», могло бы быть наполнено еще какими угодно строчками, так как все они уже не важны. Важна музыка, первые ноты ее, которые натянули струну стихо­творения, и струна эта стала звучать сама по себе, будто и в самом деле ожил, запел, затрепетал луг золотой. Не словами запел, а птичьим, шмелиным, хмельным травостоем. Музыка пересилила слова.

И даже когда говорит она о драматичной современности, далекой от поэзии, где отравленная радиацией земля, где гибнут от наркотиков дети, где не кончаются войны, то не переходит на сухой язык правдорубов. Она и здесь пишет в народной стилистике, всегда позитивной, даже если и горькой, потому что только в этой стилистике чувствует себя свободно и комфортно, легко переходя с распевного, раздумчивого, ритмизованного слога, как пелись старинные былины и сказания, к бойкой рифме, к озорной скороговорке или к звучному афоризму. Взять хотя бы два ее стихотворения: «Ночное» и «Банька». Там нет авторского морализаторства, философских длиннот. Там, как в Откровении Иоанна Богослова: «Иди и смотри!»

Не смогла и журналистика выхолостить ее народное Слово, ведь Шашкова много лет отдала службе в разных средствах массовой информации и могла заразиться газетчиной. Газетчина многих писателей сгубила, но Шашкову не смогла. Может, потому не смогла, что спасала нашу Любу крепкая – пуповинная – связь с родиной, с былинным Словом, которое пересиливало газетные штампы, не давало им укорениться в ее языке, в ее казахстанских стихах.

По тургеньским рыжим склонам

Вьется вниз ребячий гомон

И бурлит, сливаясь с речкой,

И течет под небом вечным.

Длить и длить бы эту связь

Беспечальных светлых звуков,

Чтоб играя и смеясь

Жизнь перетекала к внукам.

Ее поэзия всегда будет интересна, потому что народная. Лучше народа не скажешь, и у каждого народа есть свое отличие, свои краски. Люди ищут друг в друге схожесть с собой, родственность, но ценят – особость, единственность, духовную силу, потому писатели, оторванные от народных корней, никогда не пересилят это влечение оскудевшего душой, перекормленного цивилизацией человека к чистым, спасительным, национальным истокам народа – с его идеалами любви и добра. И в этом главный смысл всех книг Любови Шашковой.

Любовь Константиновна написала более десятка книг стихов и прозы, перевела казахских и белорусских поэтов, и ее произведения переведены на мировые языки. Я знаю: в ее планах – написать к двум своим «женским» поэмам третью – создать образ казахской женщины во всем ее долготерпении, мудрос­ти и красе, а еще – написать о маме и отце, переживших страшную войну, написать о своей родове, о своих Буслах и Жаворонках, воспетых в стихах, еще и в прозе, а там уж – как распишется! Глядишь, удивит себя и нас еще чем-нибудь замечательным. Дал бы Бог здоровья, а энергии у нее хватает, в ней еще горит светильник в 75 свечей. Так что, подруга, свети и сияй!

Олжас Сулейменов, директор международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, почетный председатель Союза писателей РК:

– Рад приветствовать сегодняшнее собрание, посвященное творчеству не только одного автора, а литератору эпохи великого читателя. Времени, когда в нашей национальной культуре творило интернациональное поколение, наполнившее понятие казахстанской литературы и искусства реальным содержанием.

Морис Симашко, Иван Шухов, Дмитрий Снегин, Геннадий Толмачев, Николай Ровенский, Юрий Мингазитдинов, Рашида Зуева, Светлана Штейн­груд, Адольф Арцишевский… Все это фамилии нашего века.

В этом ряду особое место для казахстанской культуры последних десятилетий – у Любови Шашковой. Сочетая книжность и природное чувство слова, она посвятила свою жизнь взращиванию казахстанской литературы в эпоху, когда литература оказалась на грани исчезновения. Ее профессионализм и редакторское мастерство позволили сохранить наш старейший журнал «Простор» для новых читателей, открывая им как молодых авторов, так и классиков, чьи произведения «Простор» регулярно перепечатывает.

Любовь Константиновна! Поздравляю вас с творческим юбилеем – важной датой в жизни всех читателей, которых вам удалось сохранить в новые десятилетия.

Желаю крепкого здоровья и новых литературных открытий, которые помогут казахстанцам развиваться как читающая нация.

Валерий Михайлов, народный писатель, заслуженный деятель Казахстана:

– Два вольных крыла несли ее судьбу над миром – Беларусь и Казахстан.

Родима-родина – золотой луг детства, васильковой тишины, плавных рек, загадочных лесов, сырого дыхания болот, домашнего лада, заветных песен, сельского говора, в котором по-братски перекликались белорусские слова и русская речь. И где в каждой хате неслышно жила память о войне с фашистами. Уж кто-кто, а земляки хлебнули бед сполна, проявив удивительную стойкость и мужество.

И вторая родина – степная, ковыльная и солончаковая, с высоким куполом неба и тянь-шаньскими снежными вершинами, со своими великими трагедиями и победами, хлебосольная и жесткая, с могучим азиатским простором и размахом строек, с целиной, Магниткой и Байконуром, которые всенародными усилиями поднимала многонациональная страна.

Только искреннему, широко открытому сердцу дано было вместить эти две стихии, сродниться с ними и отозваться певучей строкой. Только вере, надежде и любови открывались тайны человеческих душ, жизни и слова.

Истины вечны и просты. Дом строится на камне. Человеку нужен человек.

Но глаза поднимешь, не тая,

И опять возникнет:

Ты есть я.

Нурлан Оразалин, лауреат Государственной премии им. Абая:

– Первые стихи, первые публикации начинающего поэта, журналис­та Любови Шашковой были сразу замечены литературным и журналистским сообществом Казахстана. Именно в те годы мои ранние стихотворения из сборника «Беспокойное сердце» в ее переводе впервые были представлены русскому читателю. Наше творческое знакомство, начатое на заре 80-х прошлого века, продолжается до сих пор.

Нам довелось долгие годы работать сообща: мне – как председателю Союза писателей Казахстана, ей – как председателю Совета по русской литературе СП, а потом и заместителю главного редактора журнала «Простор». И союз, и журнал под руководством Валерия Михайлова, как и другие органы нашей творческой организации, в нелегкие времена выстояли вместе… Я помню, как Валерий Михайлов, Любовь Шашкова и Надежда Чернова дружно налаживали творческие связи с регионами страны, с писателями постсоветских республик... Как благодаря душевному участию и организаторским способностям Любови Шашковой преодолевалась глухая разобщенность 90-х, проводились юбилеи Ивана Щеголихина, Мориса Симашко, Ивана Шухова, выдвигались на Госпремию РК Сатимжан Санбаев, Валерий Михайлов.

Я рад сегодня поздравить прекрасного поэта, человека отзывчивой души Любовь Шашкову с юбилеем. Пусть всегда будет с ней рядом ее верный рыцарь Марат и никогда не иссякает в ней созидательная энергия во благо семьи и страны!

Роза Муканова, лауреат Государственной премии им. Абая, член Қазақстан Халық Кеңесі РК:

– Творческие связи – это путь к большой дружбе и духовному родству. Среди тех, кто оставил особый след в нашей с Акимом Тарази жизни, это Люба Шашкова, Валерий Михайлов, Надежда Чернова, ныне покойный Геннадий Доронин, Вера Галактионова, которые дороги нам не только своим творчеством, но и своими человеческими качествами. Любовь Шашкова долгие годы плодотворно и достойно трудилась в сфере перевода и журналистики. Однажды Аким Тарази сказал ей: «Не позволяйте журналистике отнимать у вас слишком много времени и отдалять вас от поэзии. Ваша поэзия выразительна и полна силы». Так после почти 10-летнего перерыва появился ее поэтический сборник «Из трех книг», и набрала новую высоту ее поэзия.

Замечательны ее исследовательские статьи, очерки и эссе о деятелях казахстанского искусства и выдающихся личностях. Начиная с Абдижамила Нурпеисова, это Аким Тарази, Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Еркин Мергенов, Жания Аубакирова, Галина Рутковская… Большую поддержку оказала Любовь Константиновна в переводе моих произведений на русский язык. Особенно хочется отметить, насколько тонко она переводит поэтичес­кую прозу: ей удается находить точные языковые средства, сохранять свободу мысли и передавать ее во всей полноте. Есть люди, которым по своей природе, по самому своему рождению предназначено быть ПОЭТАМИ. В моем понимании Любовь Шашкова именно такой человек. Своим добросовестным трудом и выдающимися творческими достижениями она всегда была и остается дорога Казахстану.

Алесь Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, лауреат международной литературной премии «Алаш» (Казахстан):

– Любовь Константиновна Шашкова – яркий поэт и яркий публицист. Она из числа тех русскоязычных писателей Азии, кто соединил в своей творчес­кой судьбе несколько национальных культур. Скажу только об одной грани ее художественных устремлений – о верности Беларуси и белорусам. Писательница сумела найти такие художественные образы и символы, которые в ее творчестве отразили фундаментальные основы настоящей белорусскос­ти. В своей поэме «Рогнеда» она заглянула в давние столетия и рассмотрела истоки формирования культуры, веры народа. Показала те исторические фигуры, которые будут жить ровно столько, сколько будет жить, существовать сама Беларусь.

Обратившись к личности оригинальной, многострадальной художницы-примитивиста XX столетия Алены Киш, Любовь Константиновна убеждает своего читателя в силе народности культуры, искусства и художественного слова. И тема Великой Отечественной войны... Тема драматических испытаний белорусского народа, земляков на могилевско-гомельском порубежье... Все эти пространства через поэтическую переплавку Любови Шашковой тревожат и наши читательские сердца. Рад я и тому, что стихотворения Любови Константиновны белорусский читатель знает и на своем родном, белорусском языке.