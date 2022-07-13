Два теракта предотвратили в Казахстане в 2022 году – Токаев

Два теракта на ранней стадии предотвратили в Казахстане в текущем году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт на торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"С начала года благодаря эффективной работе сотрудников Комитета задержаны 42 человека, участвовавших в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. На ранней стадии предотвращены два теракта. Усиленно ведется борьба с организованной преступностью. Органы национальной безопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп, задержаны 22 члена бандформирований. В результате изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что за полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов, обнаружены 3 наркоплантации.

"В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций", – добавил Глава государства.