Два топливозаправщика загорелись в Кокшетау: погиб оператор АЗС

Фото: ДЧС Акмолинской области

В Северной промзоне Кокшетау на сливо-наливной станции "Qazaqoil" загорелись два топливозаправщика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

"Пожар был локализован в 11:05 и полностью ликвидирован в течение 20 минут. Площадь горения составила 35 кв.м", - проинформировали в ДЧС.

Отмечается, что в результате загорания погиб мужчина 1988 г.р – оператор АЗС, который находился на топливозаправщике.

Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе.