​​​​​​​Два тополя и машина времени

Если «остановить мгновение» при помощи фотоаппарата не единожды, а пару раз с разницей в десятки лет, и поместить изображения в единую композицию, то может получиться своеобразный «портал в прошлое». При условии, что удастся найти прежнюю точку съемки. «Джи-пи-эс» в помощь, скажет современный обладатель смартфона: ведь точность оного ныне 6–8 метров составляет, а в некоторых странах и вовсе менее 2! Но это сейчас, а лет 40 назад такого не ведали (ходили, конечно, геодезисты с теодолитами, да к реперным знакам «привязывались», но они не в счет), да и в фотокамерах изображение проецировалось не на матрицу-светоприемник, а на отрезок фотопленки, предназначенный для нового кадра. Вот, разбирая по причине пенсионного возраста такие пленочные архивы («если око не видит и зуб неймет, пора садиться за мемуары» С. Кульмешкенов (с)), я и обнаружил слайды с видами города, сделанные в 1980–1982 годах. Почему слайды? Да потому что фотографировать здания считал я тогда недостойным занятием, а осваивая «обращаемую» пленку Орвохром (с которой печатать не нужно), был вынужден чем-то ее заполнять. Пригодилось!

Так и появился снимок свежепостроенного Дворца обрядов. Здание это выделялось интерес­ной архитектурой и за недолгие 18 лет своего существования стало у горожан весьма популярным. Цветные витражи, широкая парадная лестница и стойкий запах шампанского, въевшийся в стены, запомнились сотням целиноградских молодоженов на всю жизнь. В первые столичные годы там проводились выставки, чествовали даже журналистов по праздникам (было такое!), но город спешно менял облик, и понадобилось место для новостройки, превра­тившейся затем в самый знаменитый (пока не по­явился LRT) долгострой Астаны, до сих пор незаконченный. Карма, не иначе… А отыскать нужную точку съемки и «смасштабировать» ­современное фото помогли два деревца. Вот они, два тополька на старом снимке, раздавшиеся теперь многократно вширь, не раз ­«кронированные», но весьма ветвистые. Ну а само зда­ние выглядит вполне современно, и только материалы отделки отсылают в прошлое, как и автомашина «Жигули» ВАЗ-2002, притулившаяся у одного из деревьев. Глядя на архивные фото, с удивлением обнаруживаешь, что «старый» город за прошедшие годы в целом стал заметно зеленей, несмотря на то, что с точечной застройкой исчезли некоторые скверы.

Кварталом «выше» по проспекту Республики⁄Целинников красуется реконструированное здание Дома быта, вмещавшее прежде мастеровых всех мастей, умевших не только что-то починить, но и изготовить. К примеру, мужская обувь ручной работы пользовалась заслуженным спросом.

Чуть дальше, на центральной площади, просматривается «высотка», 16-этажное здание проект­ного института, моего первого места работы после окончания вуза. На старом слайде видно, что оно еще строится. По проекту объект должен был быть оснащен инженерным оборудованием, наи­современнейшим для того времени: в подвале размещался центральный кондиционер, а под окнами вместо радиаторов располагались кондиционеры-доводчики. Система отопления была с насосной циркуляцией, как в совре­менных многоэтажках. Все это смонтировали, но «ума не дали». А потом случился переходный период, и строение начало приходить в негодность, пока не пришла Столица. Небезыз­вестная швейцарско-албанская фирма провела реконструкцию, пристроив зал заседаний вместо несбывшегося вычислительного центра, и вскоре туда заселился Парламент, ознаменовав первую фазу столичного бытия.

Еще чуть выше – Дворец молодежи, он же Дворец «Жас­тар». Родное место, ведь аккурат перед его фасадом, прямо перед проезжей частью располагался саманный домишко, в котором я и появился на свет. Пушкина, 80 был адрес, никакой еще не проспект Целинников. В первые столичные годы дворец активно использовался, сейчас нет. А жаль…

Напротив фонтан Дружбы народов открывает променад, спускаю­щийся к Театру юного зрителя, в котором частенько гостят актеры другого театра – русского драматического. Причина – затянувшийся ремонт здания последнего. А сам променад после недавней реконструкции выглядит здорово. К слову, это почти единственный район, где очень грамотно сделаны пандусы для колясок. Съезды-въезды имеют небольшой уклон и большую ширину, что делает передвижение комфортным. В отличие от переходов на пересечении проспекта Богенбая с Бейбитшилик, Желтоксан, Ауэзова и другими. Попробуйте перейти там улицу в дождь или гололед даже без коляски! Такое чувство, что проектировщики и строители всей душой ненавидели пешеходов.

Но не будем о грустном. Наискосок от «Жастара» – бывшее здание библиотеки имени С. Сейфуллина. Раньше на этом месте располагался магазин, выстроенный из красного кирпича. Запомнилась круглая печь с черной чугунной дверцей. Библиотека же стала любимым местом горожан, особенно молодежи. А рядом дворец одноименный – развивайся, не хочу! Позже здание забрали под юридический университет. Сейчас там телеканал сидит.

Везде окошко в прошлое открывается через нечто современное, но есть местечко, где нового-то и нет. Расположено оно там, где улица Бейбитшилик плавным поворотом налево переходит в Есенберлина (старожилам она больше помнится как Монина, а вообще 7 раз переименовывалась). Есть там площадь небольшая, с восточной стороны которой располагался снесенный уже в столичную пору универмаг «Москва». Чем памятен мне? А тем, что там был куплен мой первый фотоаппарат «ФЭД-2л», возможно, определивший мою судьбу. Не какая-то там «Смена» пластмассовая, а самый настоящий наследник немецкой «Лейки». Буква «л» – означала «лантановую» оптику, а сам аппарат был великолепно исполнен и помещался в пахучий футляр из натуральной кожи. Он и теперь вполне исправен и дееспособен. Но на пленку, увы, почти никто не снимает. Только самые «упертые». Говорят, что такие есть…

А что, если открыть портал в прошлое на левом берегу столицы? Там другая ситуация будет. Современность есть, а что в прошлом? Степь, речка, дачные участки, совхозные поля, «старый» аэропорт, бегущий заяц. Но как найти точку съемки? Машина времени, ау!