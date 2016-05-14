Два участка дорог перекроют в Алматы из-за сельхозярмарки

Общество
Сегодня в Алматы на площади "Астана" пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции от производителей Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.
Жителям и гостям мегаполиса будет предложена мясная, молочная, плодовоовощная продукция и прочие товары на общую сумму порядка 110 млн тенге.
Сообщается, что фермеры и аграрии из 16 районов и 3 городов Алматинской области (Талдыкорган, Капшагай и Текели), а также СПК "Жетысу" завезли в мегаполис 170 тонн экологически чистой продукции.
На время проведения ярмарки будет перекрыто автомобильное движение на участках дорог: вдоль улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Фурманова и вдоль улицы Панфилова на отрезке от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбек би.
Жителям и гостям мегаполиса будет предложена мясная, молочная, плодовоовощная продукция и прочие товары на общую сумму порядка 110 млн тенге.
Сообщается, что фермеры и аграрии из 16 районов и 3 городов Алматинской области (Талдыкорган, Капшагай и Текели), а также СПК "Жетысу" завезли в мегаполис 170 тонн экологически чистой продукции.
На время проведения ярмарки будет перекрыто автомобильное движение на участках дорог: вдоль улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Фурманова и вдоль улицы Панфилова на отрезке от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбек би.