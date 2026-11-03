Два вертолета столкнулись у Эвереста

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Один человек погиб, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Непале рядом с Эверестом столкнулись два вертолета, перевозившие альпинистов-любителей, погиб один человек и еще двое ранены, сообщает AP со ссылкой на местных чиновников.

Вертолеты столкнулись на высоте 4,2 км у деревни Фериче. Погиб 47-летний турист из Индии. Турист из Новой Зеландии с травмами доставлен в больницу в Катманду. Также травмы получил пилот - гражданин Непала, ему медицинскую помощь оказали на месте. Сколько всего было человек в вертолетах, неясно. Их должны были доставить в базовый лагерь на высоте 5,3 км.

#вертолет #Непал #Эверест

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