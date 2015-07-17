Свежий выпуск Два взгляда на одну проблему

«Оба руководителя выразили стремление сотрудничать по снижению напряженности в регионе, особенно в Сирии», – говорится в сообщениях информагентств. Ранее Обама заявлял, что решить проблемы в Сирии не удастся без участия России и Ирана. При этом, по мнению президента США, создание нового правительства Сирии без действующего президента Башара Асада является единственным способом борьбы с «Исламским государством» в этой стране. В свою очередь В. Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия готова вести с Асадом диалог для того, чтобы он проводил совместно с оппозицией политические реформы в стране.



Чужой среди своих

Законопроект «Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки (ESM)» получил большинство голосов в парламенте Греции.

За законопроект проголосовали уже больше половины депутатского корпуса в 300-местном парламенте. Поименное голосование продолжается. Среди проголосовавших «против» были депутаты от правящей партии – около 20 депутатов, несколько – воздержались. В тот же день в МВФ заявляли, что, учитывая риски ухудшения ситуации, Греции может потребоваться более 85 млрд евро. Данное заявление представителя МВФ может сильно помешать премьер-министру Греции Алексису Ципрасу получить одобрение условий достигнутого соглашения в греческом парламенте. Позднее в Афинах начались беспорядки протестующих против требований кредиторов.



Свирепая «Нанка»

Власти Японии рекомендовали эвакуацию более 4 тыс. жителей острова Сикоку из-за приближения мощного тайфуна «Нанка», отменены около 80 внутренних авиарейсов, затруднено наземное и морское транспортное сообщение.

В частности, закрыты несколько участков автомагистрали Тюо, связывающей Токийский регион с префектурами Яманами, Хёго и Нагано. На юге Японии закрыты многие порты. По данным Главного метеорологического агентства, тайфун «Нанка», получивший порядковый номер 11 в текущем сезоне, находится к югу от Сикоку и движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час. Штормовое предупреждение в связи с тайфуном действует на островах Окинава, Кюсю, Сикоку и на большей части восточного побережья острова Хонсю. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода земляной породы в результате проливных дождей.



