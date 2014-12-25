Два завода по переработке золота запущены в Казахстане
Айнур Курамысова
Золотоизвлекательную фабрику АО "АК "Алтыналмас" в Карагандинской области стоимостью 21,5 млрд тенге запустил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Даю старт новым производствам, поздравляю коллектив предприятия с этой очень важной продукцией для Казахстана. Желаю успехов и поздравляю с наступающим Новым годом", – сказал Президент, дав старт новому заводу.
На золотоизвлекательной фабрике будет внедрена современная технология переработки золота, которая позволит вовлечь в промышленный оборот большой объем бедной золотосодержащей руды месторождения и повысить эффективность использования природных ресурсов страны.
Запасы золота на месторождении "Пустынное" оцениваются в 10,5 тыс. кг, на месторождении "Карьерное" – в 34,8 тыс. кг.
Планируется, что производимые на предприятии слитки Доре будут отправляться на аффинажный завод в Астане в рамках формирования горно-металлургического кластера и развития золотоперерабатывающей промышленности страны.
Реализация проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест в Актогайском районе.
В перспективе предприятие планирует нарастить объем перерабатываемой руды за счет увеличения общей площади горного отвода.
В рамках телемоста также введена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика ТОО "АулиеГолдМайнинг" в Северо-Казахстанской области. Работой будут обеспечены 200 человек.
"Очень важное предприятие. Я поздравляю вас с пуском завода и желаю успехов коллективу. И то, что совместно с российскими инвесторами мы вводим новый рудник для производства золота, за что Казахстан сейчас очень сильно взялся. Это хорошая новость для области. Разрешаю запуск", – сказал Нурсултан Назарбаев.