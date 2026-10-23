Два золота Максима Богатырева

Первую награду высшей пробы наш спортсмен добыл в заезде на параканоэ (класс VL1): стайерскую дистанцию 8,2 км он преодолел за 58 минут 3,17 секунды, опередив ближайшего преследователя бразильца Габриэля Нунеса с колоссальным отрывом более чем в девять минут. Второй чемпионский титул Богатырев завоевал уже на парабайдарке (класс KL1), промчав те же 8,2 км за 48 минут 5,34 секунды и не оставив шансов хозяину соревнований аргентинцу Диего Хорхе. В мировом первенстве приняли участие 683 спортсмена из 38 стран.