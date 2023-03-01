Двадцать спасибо

На видео гвардейцы просто, почти по-домашнему обмениваются мнениями о смысле праздника. Переходя с казахского на русский и наоборот, они рассуж­дают о том, кого могут поблагодарить: родителей, бабушку, командиров, сослуживцев, друзей...

На вопрос, почему они говорят спасибо, отвечают: для взаимопонимания, ради дружбы, потому что так принято среди людей. Один гвардеец подсчитал, что говорит рахмет 20 или даже 50 раз в неделю. А другой посоветовал «не экономить» на спасибо, в том числе и за трудности военной службы, которые закаляют характер.