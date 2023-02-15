Дважды рожденные

Весь мир накрыла пелена, сотканная из переживаний и скорби из-за разрушительного землетрясения в Турции и близлежащих странах. Но в череде ужасающих сводок по числу погибших продолжают поступать сообщения и о спасении взрослых людей, малышей и животных, которые чудом выжили, находясь под завалами несколько дней и ночей.
После катастрофического землетрясения прошло уже больше недели. Согласно данным на вечер 13 февраля, жертвами стихии в двух странах – Турции и Сирии – стали более 37 тыс. человек. И, к сожалению, это не окончательные цифры. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека. На северо-западе Сирии, по сведениям ООН, число погибших достигло 5 714 граждан. Миллионы людей остались без крова.
Все знают, что спасатели работают на износ. Но, даже устав физически и морально, они не могут позволить себе полноценный отдых, ведь на счету буквально каждая минута. Зато когда удается кого-то спасти, у них словно появляются крылья, и воодушевленные мужчины начинают работать с новыми силами в надежде найти еще хотя бы одного выжившего...