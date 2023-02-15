Дважды рожденные

После катастрофического землетрясения прошло уже больше недели. Согласно данным на вечер 13 февраля, жертвами стихии в двух странах – Турции и Сирии – стали более 37 тыс. человек. И, к сожалению, это не окончательные цифры. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека. На северо-западе Сирии, по сведениям ООН, число погибших достигло 5 714 граждан. Миллионы людей остались без крова.

Все знают, что спасатели работают на износ. Но, даже устав физически и морально, они не могут позволить себе полноценный отдых, ведь на счету буквально каждая минута. Зато когда удается кого-то спасти, у них словно появляются крылья, и воодушевленные мужчины начинают работать с новыми силами в надежде найти еще хотя бы одного выжившего...

Надо сказать, что спасатели используют специальные микрофоны и тепловизоры для обнаружения человека. Регулярно в зоне разбора завалов объявляется тишина. Поскольку порой пострадавшие не могут громко позвать на помощь и стараются создавать шум руками или каким-либо предметом, чтобы привлечь внимание спасателей и дать знак, что они в сознании, живы.

Сколько же слез счастья было пролито за эти дни очевидцами чудесных спасений!

Чего только стоило спасение в турецкой провинции Хатай 13-летнего подростка, который провел под завалами более 128 (!) часов. А двое маленьких мальчиков, которых вытащили живыми из-под обломков рухнувшего здания в Антакье во вторник, 7 февраля? На кад­рах того чудесного спасения было видно, как после счастливого высвобождения ребята встретились со своим родным дядей...

Не устает благодарить Всевышнего и спасателей и гражданин Турции Бурак Демир. Из-под завалов вытащили живыми двух его сестер. А ведь они провели под грудой бетона более ста с лишним часов.

«Мы спасли пожилого мужчину, и он рассказал нам, что, когда был под завалами, слышал женские голоса, которые звали на помощь. Тогда мы стали искать и обнаружили двух девушек», – рассказывает командир национального спасательного отряда Израиля Голан Вах.

В надежде на чудо провела 122 часа и 70-летняя турчанка Менекеш Табак. Операция по ее спасению оказалась непростой: обессиленную женщину нужно было аккуратно извлечь через узкую щель. И когда это, наконец, удалось сделать, эмоций никто не сдерживал.

А еще в Сети «разлетелся» сюжет о молодом человеке, которого спас отец ценой собственной жизни. Мужчина закрыл собой сына во время обрушения стен дома, что позволило тому выжить и дождаться помощи.

Или уникальный случай в сирийской провинции Алеппо, где спасли новорожденную девочку. Причем малышка все еще была связана с матерью пуповиной… Девочку нашли 6 февраля, более чем через десять часов после землетрясения. Когда ее достали, то перерезали пуповину и отвезли в больницу в городе Африн. Медики отметили, что температура тела новорожденной на момент поступления составляла 35 градусов, на ее теле проступили синяки, но состояние было стабильным. Доктора высказывают предположения, что малышка появилась на свет уже после землетрясения. Они думают, что, вероятно, мама ребенка была в сознании во время родов, смерть наступила позже…

Мировые информагентства повествуют и о 28-летней Гизем Озкан, которая провела под завалами больше двух суток. Она рассказала журналистам о том, как страшно было в первый час после землетрясения и с какой надеждой она прислушивалась к каждому шороху вокруг. Под завалами остались семь членов ее семьи. Всех спасли. Однако мучительные часы ужаса, отчаяния и страха не сможет забыть ни один из них, говорила девушка. Для Гизем самой большой проб­лемой оказалось отсутствие кислорода, а больше всего она мечтала о воде.

10 февраля извлекли из-под развалин десятиэтажного жилого дома в городе Диярбакыре мать и ее девятилетнего сына. Они находились под грудами бетона 101 час. А в Кахраманмараше и Адыямане спасли двух человек, в том числе девочку двух с половиной лет, которые оставались под завалами в течение четырех суток.

Повезло и семье из пяти человек в провинции Хатай, среди них была полуторагодовалая девочка. Все спасенные доставлены в больницы, некоторым потребовалась интенсивная терапия.

Отметим также, что несколько людей удалось спасти, потому что они снимали видео, находясь под завалами, и отправляли их родным, близким, друзьям, выкладывали в Интернет. Это быстрее ориентировало спасателей и локализовало поиски.

При просмотре видеороликов с выжившими малышами особенно сжимается сердце. Дети чаще спасаются в одиночку. Но были и суперсчастливые случаи, когда и ребенок, и мама оказывались живыми. Так, малышку Ягизу Улашу и ее маму спасли в провинции Хатай спустя 90 часов после землетрясения.

В Турции через пять дней пос­ле землетрясения спасли двухмесячного ребенка. Пятимесячный младенец один пролежал в завалах 134 часа – и уцелел. Двухлетнюю девочку спасатели вызволили в городе Антакья провинции Хатай спустя 122 часа после обрушения здания. К счастью, сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов.

А в турецком Хатае спасатели достали из-под обломков дома и маленькую собаку. Пес просидел под бетонной плитой несколько дней без еды и воды. На месте обрушившихся многоэтажных строений находят живых попугаев, котов...

Отметим, что большую лепту в спасение пострадавших внес­ли и спасатели МЧС Казахстана. Они прилетели в Турцию в числе первых и, по последним данным, сумели спасти жизнь семи человек.

В социальных сетях распространилось видео, где группа женщин трогательно благодарит их: «Казахстанские спасатели работают очень слаженно и профессионально. Многие из них руководят спасательными работами. Все приходят к ним за советами. Благодарим вас от всей души», – говорят турецкие жители.

«Благодаря вам мы выжили. Пусть Аллах будет доволен вами. Хорошо, что вы приехали. Это буквально второе рождение», – обращаются к нашим специалистам спасенные.