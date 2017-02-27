Общество
ДВД Астаны набирает сотрудников
Департамент внутренних дел Астаны объявил конкурс на занятие вакантных должностей, передает Kazpravda.kz.

Полиции требуются: следователь, дознаватель, оперуполномоченный, старший инспектор специализированного батальона ДПП, участковый инспектор полиции, участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних, инспектор службы Полка дорожно-патрульной полиции,

Требования к участникам конкурса: возраст до 35 лет, образование высшее юридическое, рост не ниже 175 сантиметров, физически подготовленные, прошедшие срочную воинскую службу или офицеры запаса, прописка в Астане, телефон для справок: 71-62-63, 71-62-15, 71-62-88, 71-62-64, 71-66-04, 71-67-04, 71-65-72, 71-62,75, 71-60-74, 71-60-94.

Набор проводится на основании Правил проведения конкурса и стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел Республики Казахстан.

Все желающие могут подать документы до 6 марта в управление кадровой работы. В частности, необходимо сдать: заявление, анкету, личный листок, автобиографию, копии документов об образовании, заверенные нотариально, копию военного билета или удостоверения о приписке к призывному участку, заверенную нотариально, характеристику, четыре фотографии размером 3 х 4 см, копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, справку о наличии либо отсутствии сведений по УКПСУ ГП, сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства Республики Казахстан с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованную копию сертификата), заключение о прохождении оценки личных качеств в уполномоченном органе, действительное на момент подачи документов для участия в конкурсе (либо нотариально засвидетельствованную копию заключения).

Во время отбора кандидаты пройдут военно-врачебную комиссию, сдадут нормативы по физической подготовке. Граждане, впервые поступающие на правоохранительную службу, пройдут тестирование в установленном порядке в региональных центрах тестирования Агентства по делам государственной службы.

Вторая программа тестирования предназначена для категорий среднего начальствующего состава (SVО-9, SVR-8, SSP-8) и включает: тесты на знание государственного языка РК (20 вопросов) продолжительностью 20 минут, тесты на знание Конституции РК (15 вопросов), Уголовный кодекс РК (15 вопросов), Уголовно-процессуальный кодекс РК (15 вопросов), Кодекса РК об административных правонарушениях (15 вопросов), Закон РК "О противодействии коррупции" (15 вопросов), Закон РК "О правоохранительной службе" (15 вопросов), Этический кодекс государственных служащих РК (15 вопросов).

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