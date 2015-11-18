Общество ДВД Астаны пополнил кадровый резерв на ярмарке вакансий

Департамент внутренних дел Астаны принял участие в ярмарке вакансий для формирования кадрового резерва, передает Kazpravda.kz.



В ходе встречи с потенциальными кандидатами сотрудники кадровой службы столичного ДВД подробно разъяснили условия приема и прохождения службы в правоохранительных органах, рассказали о предусмотренных льготах и требованиях, предъявляемых для кандидатов на службу в ДВД.



По результатам участия в ярмарке вакансий свыше пятидесяти человек изъявили желание поступить на службу в органы внутренних дел на различные должности.

