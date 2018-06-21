Общество
ДВД и МПС могут объединить в департаменты полиции
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел, передает корреспондент Kazpravda.kz.     

Как сообщалось ранее, законом предусматривается модернизация полицейской системы путем объединения территориальных департаментов внутренних дел и местной полицейской службы в департаменты полиции, с подчинением создаваемых департаментов Министерству внутренних дел Казахстана. Создание департаментов полиции предусматривается на базе ДВД.

Законом также предусматривается наделение акимов областного уровня правом ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, а также назначать и освобождать начальников департаментов полиции по представлению МВД.

Устанавливаются также дополнительные формы и методы профилактики рецидивных правонарушений и нарушений, совершаемых в состоянии опьянения. В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно-досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости.

Вводятся также правовые основания для содержания административно задержанных лиц в связи с увеличением срока задержания с трех до 24 часов. Закрепляются их права и обязанности, а также условия содержания.

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