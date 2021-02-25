Две астанчанки избили девушку в лифте из-за отсутствия маски

Происшествия
Жительница Нур-Султана Диляра Омарбекова рассказала в Instagram о нападении на нее двух женщин в лифте ЖК "Лазурный квартал", сообщает Kazpravda.kz.
"18 февраля 2021 года, в городе Нур-Султан в ЖК Лазурный квартал (Сарайшык 7а) две неизвестные женщины напали на меня в лифте, мотивируя тем, что я "без маски". Я достала маску, надела, чтобы не впадать с ними в полемику, но им этого было недостаточно. Женщина постарше ударила меня по лицу, на что я попыталась ее оттолкнуть, вследствие чего они набросились на меня и вцепились в мои волосы с жуткой нецензурной бранью. Они били меня по шее, голове и вырывали мне волосы с такой злостью и силой, что я почти начала терять сознание. Они продолжали издеваться надо мной до 9 этажа. Я начала кричать "помогите", когда одни из соседей услышали, вышли, эти особы резко отпустили меня и начали орать перед соседями, что я наркоманка и прочие оскорбительные эпитеты, и что я на них напала, и они быстро убежали к себе в квартиру.
Когда приехала полиция, они не стеснялись в выражениях, называли меня проституткой, наркоманкой и пьяницей. Хотя проведенная на месте нарко-экспертиза показала, что я была совершенно трезва и никакого отношения к наркотикам никогда не имела. Также этим дамам хватило наглости приехать в РУВД Есильского района и написать на меня встречное заявление. Они забыли, что в лифте есть камера видеонаблюдения, которая полностью подтверждает мои слова. После всего, я вынуждена была обратиться за медицинской помощью, прохожу дорогостоящее лечение у невролога", - написала девушка.
По ее словам, уже прошла почти неделя, а дело до сих пор в полиции не возбудили.
"Я очень боюсь, что эти дамы останутся вновь безнаказанными. Как мне пояснил участковый, это не первый инцидент с их участием. Но почему-то им все сходило с рук. Проведённая экспертиза показала, что мне причинен вред здоровью "легкой степени тяжести", так как нет переломов, и несмотря на весь ужас произошедшего и причинённый мне моральный вред, эти особы вновь могут остаться безнаказанными. Или максимум оплатить штраф", - заключила Диляра Омарбекова.
"18 февраля 2021 года, в городе Нур-Султан в ЖК Лазурный квартал (Сарайшык 7а) две неизвестные женщины напали на меня в лифте, мотивируя тем, что я "без маски". Я достала маску, надела, чтобы не впадать с ними в полемику, но им этого было недостаточно. Женщина постарше ударила меня по лицу, на что я попыталась ее оттолкнуть, вследствие чего они набросились на меня и вцепились в мои волосы с жуткой нецензурной бранью. Они били меня по шее, голове и вырывали мне волосы с такой злостью и силой, что я почти начала терять сознание. Они продолжали издеваться надо мной до 9 этажа. Я начала кричать "помогите", когда одни из соседей услышали, вышли, эти особы резко отпустили меня и начали орать перед соседями, что я наркоманка и прочие оскорбительные эпитеты, и что я на них напала, и они быстро убежали к себе в квартиру.
Когда приехала полиция, они не стеснялись в выражениях, называли меня проституткой, наркоманкой и пьяницей. Хотя проведенная на месте нарко-экспертиза показала, что я была совершенно трезва и никакого отношения к наркотикам никогда не имела. Также этим дамам хватило наглости приехать в РУВД Есильского района и написать на меня встречное заявление. Они забыли, что в лифте есть камера видеонаблюдения, которая полностью подтверждает мои слова. После всего, я вынуждена была обратиться за медицинской помощью, прохожу дорогостоящее лечение у невролога", - написала девушка.
По ее словам, уже прошла почти неделя, а дело до сих пор в полиции не возбудили.
"Я очень боюсь, что эти дамы останутся вновь безнаказанными. Как мне пояснил участковый, это не первый инцидент с их участием. Но почему-то им все сходило с рук. Проведённая экспертиза показала, что мне причинен вред здоровью "легкой степени тяжести", так как нет переломов, и несмотря на весь ужас произошедшего и причинённый мне моральный вред, эти особы вновь могут остаться безнаказанными. Или максимум оплатить штраф", - заключила Диляра Омарбекова.