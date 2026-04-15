Две авиакомпании и аэропорт уличили в завышении цен на топливо

Дана Аменова
специальный корреспондент

Air Astana и FlyArystan по итогам проверок привлекли к административной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках работы по вопросам обеспечения авиатопливом сотрудники Минтранспорта установили факты представления АО «Air Astana» и АО «FlyArystan» искаженных данных по объему авиатоплива, сообщает Kazpravda.kz 

В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям были применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП в отношении каждой из них.

Кроме того, в Департаменте АЗРК РК по ЗКО завершилось расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт «Орал». 

По итогам расследования в действиях ТОО «Международный аэропорт «Орал» выявили признаки злоупотребления доминирующим положением при реализации авиатоплива.

«Было установлено, что ТОО при реализации авиатоплива применяло различные цены, без наличия объективных и экономически обоснованных причин, злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке. Расследование показало, что в один и тот же период отдельные компании приобретали авиатопливо по более низким ценам по сравнению с другими участниками рынка. По указанным фактам департаментом в адрес ТОО «Международный аэропорт «Орал» вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции», – проинформировали в АЗРК.

Там же добавили, что уведомление департамента исполнено, предприятие приняло меры по устранению выявленных нарушений.

#аэропорт #FlyArystan #Air Astana #авиатопливо

