Две девушки провалились под лед на Иртыше, одна погибла

В городе Семее отец спас дочь, провалившуюся под лед на реке Иртыш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

3 апреля в 16:33 часов в поселке Восточный правый Семея, на реке Иртыш, делая фотографии, провалились под лед 2 девушки 1999 и 1998 годов рождения.

До прибытия спасателей Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО житель города Али Тораев бросился на помощь и спас свою дочь 1998 года рождения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Когда мужчина хотел помочь второй родственнице, было уже поздно, и из воды он извлек тело погибшей.

В ДЧС области напомнили о мерах безопасности. Весенний лёд очень опасен, не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей и рисковать своей жизнью.

Зимой в регионе специалисты департамента провели более 7 тысяч инструктажей по мерам безопасности и правилам поведения на льду.