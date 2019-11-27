Две девушки пытались поджечь автомобиль в Актау

В Актау камера видеонаблюдения засняла, как две девушки пытались поджечь автомобиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz
Инцидент произошел в 21 микрорайоне Актау. В ночь с 25 на 26 ноября, примерно в 03:00, две девушки подошли к припаркованному автомобилю марки Mercedes-Benz и стали обливать его жидкостью. Как предположил владелец авто, в бутылках находилась алкогольная продукция, которую девушки затем пытались поджечь.
Отмечается, что на кадрах видеоролика видно, что попытки поджечь машину не увенчались успехом.
"Тогда они просто стали прокалывать мне колесо. Одно проколото, другое порезано, на бампере царапины. В полицию обращаться не буду, хочу, чтобы эти хулиганки увидели себя в интернете — это будет лучшим для них наказанием, – сказал Влад (имя изменено по просьбе владельца авто— прим. автора).