Плюсовая среднесуточная температура вызвала интенсивное снеготаяние. В Западно-Казахстанской области размыло две дороги районного значения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в ДЧС ЗКО, 31 марта в 11 часов утра в Каракольском сельском округе Каратобинского района, в двух километрах от села Актайсай, произошел перелив через грунтовую автодорогу районного значения "Каратобе - Караколь". Ближе к вечеру, в 17.00, мощный поток размыл тело дороги и обрушил бетонное сооружение высотой 3 и длиной 5 метров. Всего пострадало 13 метров автодороги.

Силами ДЧС и районного акимата место ЧП ограждено световой лентой, выставлено круглосуточное дежурство. Угрозы

подтопления населенных пунктов нет.

Восстановительные работы планируется провести 1 апреля, после спада талой воды.

В этот же день ближе к полудню перелив произошел и на автодороге районного значения "Чингирлау - Акшат - Сегизсай", в

Акбулакском сельском округе Чингирлауского района, в 10 км от села Акбулак. Талая вода размыла грунтовку на глубину 50 см.

По словам специалистов ДЧС ЗКО, угрозы населенным пунктам нет. Силами местных исполнительных органов организовано круглосуточное дежурство.