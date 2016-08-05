​Две эпохи Анны Телеспаевой

Анне Павловне досталась нелегкая судьба, ведь самые лучшие ее годы – детство и юность – пришлись на время Великой Отечественной войны. Пожилая женщина не забыла ни одной детали из своего ужасного быта той поры, когда ее вместе с другими воспитанниками одного из московских детских домов эвакуировали в Челябинск. Анне не было еще 16 лет, когда она переступила проходную тракторного завода, освоив за считанные дни непосредственно в цехе профессию фрезеровщицы. Тогда все подростки, почти дети, приняли на себя тяжелую ношу – наравне со взрослыми обеспечивать Красную армию всем необходимым для победы.

Жить приходилось прямо в цехе, вдоль одной из стен которого стояли многоярусные кровати, закрытые занавеской. Смена длилась 12 часов. После такой нагрузки женщины и дети, составлявшие основную часть работников цеха, падали замертво, и шум станков не мешал им спать. Челябинский тракторный завод был главным центром по производству танков в стране. Именно здесь выпускали легендарные установки БМ-13 – «Катюши». В обязанности Ани входило затачивать и зачищать мелкие детали, которые потом шли на сборку.

В цехе было очень холодно, приходилось работать в верхней одежде. Если бы не варежки, руки наверняка бы примерзли к металлическим болванкам. Аня была маленького роста и не доставала до станка. Специально для нее из досок сколотили ящик, служивший подставкой для ног. Это немного спасало от холода, ведь полы в цехе были бетонные.

Почти год Аня жила и работала на заводе, пока детский дом осенью 1943 года не вернули в Москву. Детей у станков заменили эвакуированные жители Ленинграда. Но детство для Ани Першиной и ее сверстников закончилось раз и навсегда. Практически сразу же после возвращения в Москву 20 октября 1943 года 17-летняя девушка поступила на работу на легкокрутильную фабрику «Красная крутильщица». Ее приняли крутильщицей, сделав соответствующую запись в новенькой трудовой книжке.

На предприятии Анна Павловна проработала 7 лет, став профессионалом своего дела. Ее неоднократно признавали победителем социалистического соревнования, вручали премии, а в ноябре 1948 года молодую крутильщицу наградили значком «Отличник социалистического соревнования». Неудивительно, что когда Аня в конце 1950 года вдруг заявила о том, что собирается уволиться с фабрики и уехать на родину, ее стали уговаривать остаться, обещая карьерный рост и содействие в решении жилищного воп­роса. Никакие посулы и уговоры на Анну Павловну не подействовали. Для себя она уже решила вернуться в Казахстан, да и старший брат Рашид уже приехал за ней.

Для подруг и заводского начальства такой поступок казался не совсем логичным: оставить работу в Москве, отказаться от профессионального роста и уехать в провинциальный Чимкент?! Конечно, ее наверняка бы поняли, если бы Аня рассказала, как она вообще оказалась в Москве. Но ей даже не хотелось лишний раз вспоминать трагическую историю своего детства, ее она предпочитала держать в себе, лишь изредка размышляя по поводу того, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы ее родители не погибли от рук красных комиссаров, став жертвами только начинавшегося процесса коллективизации.

Тогда семья бывшего волостного жила на территории Каратюбинского района Западно-Казахстанской области. Зажиточный крестьянин, имевший скот, отказывался принять новую власть и противился политике «советизации» казахского аула. Когда вооруженные красные комиссары вывели его за юрту, супруга, почувствовав неладное, приказала детям бежать. 17-летний Кажимукан, 14-летняя Калва, трехлетний Рашид и их крохотная сестренка спрятались в тугаях. Прозвучавшие один за другим выстрелы не оставляли никаких шансов.

Вернуться домой дети так и не решились, даже после того, как все вокруг стихло. Да никто их и не искал, больше не слышно было голосов отца и матери.

Старшая сестра и брат, учившиеся в русской школе, от страха приняли решение навсегда покинуть жилище и двигаться на запад. Пешком и на перекладных они передвигались от аула к аулу, собирая милостыню и получая кров у сердобольных людей. Их оказалось много, в том числе в одном из поездов, на котором они добрались до Подмосковья.

Оно стало конечным пунктом этого невероятного трудного пути. Старшие дети устроились работать. Калву, несмотря на юный возраст, взяли в локомотивное депо. Младших брата и сестру оформили в детский дом. Подростки так были напуганы расстрелом родителей, что даже не решились назвать настоящие имена и фамилии, опасаясь за их жизнь даже вдали от своей родины. Старшие Ярмухамедовы не забывали своих братишку и сестренку, стараясь навещать их в детдоме. Калва показала себя на работе смышленой и толковой, получив спустя годы даже должность заведующей вагоноремонтным цехом. Как только Рашид окончил школу, она забрала его из детдома, устроив к себе в цех на работу, чтобы воспитать из него квалифицированного железнодорожника. Наверное, так оно и было бы, если бы планы не нарушила грянувшая Великая Оте­чественная война.

После окончания войны Рашид Ярмухамедов отправился в Чимкент, чтобы проведать отца своего фронтового друга, погибшего на фронте. А тот, узнав историю его жизни, предложил стать приемным сыном и остаться жить у него. Более того, настоял, чтобы он забрал к себе из Москвы сес­тер. Калва отказалась, решив остаться жить в Москве. Она обжилась в столице, имела престижную работу и отказалась от переезда.

А вот Аня с радостью согласилась вернуться в Казахстан. Она до замужества так и оставалась Анной Першиной, как ее назвали в детском доме. Не стала менять имя и отчество, даже когда вышла замуж и стала Телеспаевой. Ей пришелся по душе Южный Казахстан, в котором она нашла свою вторую половину.

Анна Павловна родила одного за другим четверых детей, мечтая, что у нее с Молдагулом будет большая семья. Жизнь в стране постепенно налаживалась, а что еще нужно женщине, кроме любящего супруга да детей?!

Беда пришла неожиданно. Глава семьи умер, оставив Анну Павловну одну с малолетними детьми. Для нее это был сильнейший удар, справиться с которым она смогла только ради детей. Им, как когда-то и их маме, пришлось рано повзрослеть, переложив часть забот по дому на свои хрупкие плечи. Чтобы прокормить детей, одеть и вы­учить, Анна Павловна пос­ле основной работы шла мыть полы, чтобы заработать лишний рубль. Подрастающие дети требовали дополнительных расходов, а доход семьи был скудным.

И с этим испытанием на своем жизненном пути А. Телеспаева с честью справилась. Она смогла вырастить и воспитать детей, дав им хорошее образование. И сегодня она коротает свою старость в окружении детей, внуков и пра­внуков. Все они приехали на юбилей апашки, наполнив дом радостным возбуждением и детским смехом. 5-летнюю правнучку Амину и четырехлетнего Арсена сразу же заинтересовали многочисленные медали, украшающие выходной кос­тюм Анны Павловны. Дети тут же стали расспрашивать, что такого выдающегося сделала апашка, что у нее так много наград.

В таком почтенном возрасте человек больше всего как раз и нуждается в радости общения с близкими людьми, заботе и внимании. Анна Павловна не скрывает, что ей приятно, что ее внуки гордятся своей бабушкой, часто расспрашивают о ее жизни в годы войны и послевоенный период. Она же, пускаясь в воспоминания, вольно или невольно сравнивает две эпохи – прошлую и нынешнюю. И непременно подчеркивает, как повезло им, ее внукам и правнукам, жить в столь благословенное время!