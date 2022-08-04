Две казахстанки погибли в ДТП в Кыргызстане, возвращаясь с Иссык-Куля

Две казахстанки погибли в аварии в Кыргызстане, когда возвращались с Иссык-Куля. Уроженки Жамбылской области 56 и 40 лет скончались на месте. Их племянник, который управлял машиной, умер в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

ДТП произошло между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр. По информации Министерства внутренних дел Кыргызстана, 21-летний парень не справился с управлением автомобиля Opel. Машина перевернулась и вылетела за обочину. Причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо.

Всего в авто находились семь человек. Сейчас в больнице остается брат водителя. Еще троим госпитализация не понадобилась.

Сообщается, что у погибших казахстанок в соседней республике проживают родственники. Вместе с ними на трех машинах они возвращались с отдыха на побережье Иссык-Куля.

«Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Кульского района. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие», – проинформировала инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана Алтынай Нуркулова.