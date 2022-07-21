Две машины с наркотиками задержала полиция Алматы

Две машины с наркотиками блокированы полицией Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первом случае автомобиль подозреваемого в наркопреступлении полицейскими остановлен в семь утра в микрорайоне Аксай.

"Daewoo Nexia под управлением гражданина Д. 1995 года рождения. Пассажиром был 25-летний мужчина. В ходе обыска машины изъяты 39 полиэтиленовых пакетов, обмотанных изолентой черного и синего цветов, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон". Молодые люди признались, что подрабатывают закладчиками наркотиков, заказы на которые принимают посредством мессенджера. Действия задержанных квалифицированы следствием по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК. Они арестованы. За данное наркопреступление грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Другое подозрительное авто полицейский спецназ блокировал в Медеуском районе. Toyota Camry управлял гражданин К. 1990 года рождения.

"В ходе обыска машины обнаружены и изъяты 4 полиэтиленовых пакета, обмотанных изолентой черного цвета, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон". С какой целью мужчина хранил и транспортировал наркотик установит следствие. Не исключено, что он сбывал зелье и зарабатывал на этом", – резюмировал Алмагамбетов.

