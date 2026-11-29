Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на стартовом этапе юниорского Кубка мира, который проходит в Квебеке (Канада), сообщает Kazpravda.kz
Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в командных гонках преследования в возрастной категории нео-сеньоров, отметили в НОК.
В соревнованиях среди мужчин серебряную медаль завоевали Абылайхан Кайыргазы, Азамат Саткожа и Руслан Жанадилов.
У женщин бронзовыми призерами стали Анастасия Беловодова, Айзада Рымбек и Алёна Лифатова.