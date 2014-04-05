Две мои родины

Несмотря на то что родилась в Беларуси, я и Казахстан считаю своей родиной. Это как две мамы, и обе мне родные. За все эти годы жизни люди, которые проживают здесь, стали мне близки. Со всеми этнокультурными объединениями, их представителями мы живем дружно, вместе отмечаем праздники, ходим друг к другу в гости. Я уверена, что ни у одного из них нет камня за пазухой.

Я работаю в медицинском колледже со студентами. И моя группа многонациональна. Ни разу никаких стычек на межнациональной почве не было. Все открытые, дружные. И я хочу, чтобы так продолжалось всегда. Потому что самое главное – это спокойствие, мир, согласие и сплоченность. Без этого никакого развития не будет. С удовольствием поедем на очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана. Я вижу, как с каждым годом ассамблея играет все большую роль в жизни нашего государства. Так и должно быть, и так будет всегда.

Галина Гусейнова, заместитель председателя белорусского этнокультурного центра Мангыстауской области