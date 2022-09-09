Две нарколаборатории накрыли в Алматинской области

Две нарколаборатории обнаружили полицейские в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Алматинской области ликвидировали подпольное производство наркотиков.

«Задержанные по указанным фактам попали в поле зрения полиции в ходе проводимой спецоперации «Дармек» по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков. Во время обыска из двух нарколабораторий было изъято более 5 килограммов синтетических наркотиков, прекурсоры и другие необходимые для изготовления синтетических наркотиков средства», – сообщили в областном ведомстве.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС и полностью признали свою вину.

Возбуждено досудебное производство по части 1 уголовной статьи 297 – незаконный сбыт наркотических средств.