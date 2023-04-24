Две ничьи подряд

Восьмую по счету партию российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выступающий на турнире под флагом ФИДЕ, играл черными фигурами и завершил встречу вничью. По ходу партии ему дважды удалось выйти из критической ситуации, сама же игра завершилась на 45-м ходу.

В девятой партии черными фигурами играл уже представитель Китая Дин Лижэнь. После 40 ходов на доске был ничейный эндшпиль, однако Ян не спешил завершать игру, так как риска проиграть у него не было.

Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Гроссмейстеры согласились на ничью на 82-м.

Счет в матче перед вчерашней вечерней игрой (в субботу у претендентов на шахматную корону был день отдыха) был 5:4 в пользу россиянина.

Напомним: всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

В это же время в рамках самого главного планетарного турнира в Астане проходит шахматный фестиваль Satty Zhuldyz. В нем участвуют как титаны спорта, так и новые восходящие звез­ды. Так, россиянин Владимир Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам, соревнуется вместе с 13-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань, впервые за более чем три года играющей за доской за пределами Китая.

Также в столице Казахстана находятся американец Левон Аронян – чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, израильтянин Борис Гельфанд – претендент на мировую корону 2012 года, россиянка Екатерина Лагно – многократная чемпионка мира по быстрым шахматам и блицу среди женщин. На турнире можно понаблюдать за игрой лучших вундеркиндов со всего мира. Здесь играют немец Винсент Кеймер, индиец Арджун Эригайси и узбек Джавохир Синдаров.

В столице Казахстана, кроме того, проходит матч между сборными Казахстана и мира, где наши девушки показывают порой невероятные результаты. Мы уже сообщали о победе Бибисары Асаубаевой над Хоу Ифань. Но это, оказывается, было только начало. Знаменитую китаянку обыграла и 17-летняя казахстанская шахматистка, международный мастер среди женщин Меруерт Камалиденова.