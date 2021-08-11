Две новые госуслуги для лиц с инвалидностью запустили на портале eGov.kz

Общество
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Теперь на портале Электронного правительства eGov.kz лица с особыми потребностями могут подать заявки на оформление документов на оказание специальных социальных услуг на дому и в медико-социальных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее для этого необходимо было обратиться в ЦОН или местный исполнительный орган, отметили в ведомстве.

«Для повышения качества жизни лиц с инвалидностью мы постепенно расширяем перечень государственных услуг, оказываемых в электронном формате. Новое цифровое решение позволяет людям с особыми потребностями в онлайн режиме, не выходя из дома, оформить документы на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому или в медико-социальных учреждениях. Пользователи могут заказать услугу на себя, своего ребенка или на опекаемого ребенка», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Чтобы подать заявку на оформление документов, необходимо выбрать соответствующую услугу на портале Электронного правительства, заполнить запрашиваемую информацию, прикрепить документы, подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового пароля.

При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет приходит уведомление об исполнении заявки.

Срок оказания услуги на портале составляет 14 рабочих дней для пользователей, желающих получить помощь в условиях ухода на дому, и 17 рабочих дней, если пользователь подает заявку на оказание услуг в медико-социальных учреждениях.

Услуги были реализованы Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Национальные информационные технологии», добавили в пресс-службе.

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