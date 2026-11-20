На 30-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, одобрены две поправки в Налоговый кодекс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Одна из них предусматривает освобождение физических лиц от индивидуального подоходного налога (ИПН) при списании проблемной задолженности по кредитам и микрозаймам.

Вопрос неоднократно и всесторонне рассматривался на заседаниях Проектного офиса, обсуждались разные пути решения и их последствия для заемщиков и кредитных организаций. По итогам обсуждений участники пришли к выводу, что предусмотреть в законодательстве все жизненные обстоятельства, при которых заемщик не может исполнить свои обязательства, практически невозможно. В связи с этим предложено установить единый подход: освобождать физических лиц от ИПН при прощении проблемной задолженности без дополнительных требований к заемщикам, но в пределах установленных лимитов.

Сейчас банки могут прощать проблемную задолженность без признания дохода от снижения провизий в пределах 10% ссудного портфеля в год, а микрофинансовые организации – в пределах 20%. Предлагается снизить эти лимиты вдвое, до 5% и 10% соответственно, и в этих пределах освобождать физических лиц от ИПН при списании долгов, без установления других требований.

Если лимит превышен, кредитор признает доход от снижения провизий на сумму превышения и уплачивает с нее ИПН в качестве налогового агента. Одобренная поправка войдет в общий пакет изменений в Налоговый кодекс.

Вторая касается мер налогового стимулирования легкой промышленности, предусмотренных Комплексным планом развития отрасли на 2026-2030 годы.

Одним из инструментов поддержки станет соглашение о повышении локализации производства. Механизм предусматривает заключение предприятием соглашения с Министерством промышленности и строительства, а затем специального инвестиционного контракта, на основании которого предоставляются налоговые преференции.

Для реализации этого механизма необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы по земельному налогу, налогу на имущество, плате за пользование земельными участками и корпоративному подоходному налогу для организаций, заключивших соглашения о повышении локализации.

В случае расторжения соглашения по вине предприятия налоговые преференции будут аннулированы с начала налогового периода, в котором допущено нарушение. Данные предложения были одобрены и также войдут в пакет изменений в Налоговый кодекс, с учетом внесения необходимых поправок в отраслевое законодательство.

В ходе обсуждения представитель ассоциации предприятий легкой промышленности Салтанат Абдикаримова подняла вопрос уплаты НДС при импорте тканей, используемых для производства готовой продукции. По ее словам, сегодня предприятия вынуждены уплачивать НДС в полном объеме при ввозе сырья, тогда как оплата заказчиком готовой продукции может поступить лишь спустя несколько месяцев, в отдельных случаях – до девяти месяцев. Это создает дополнительную нагрузку на оборотные средства производителей.

В качестве возможного решения Комитет государственных доходов предложил рассмотреть применение действующего механизма рассрочки уплаты НДС при импорте тканей, используемых в качестве сырья для производства продукции на территории Казахстана.