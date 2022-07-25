Две плантации с марихуаной обнаружены в Кызылординской области

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Актоты Боранова на брифинге в МВД поделилась итогами работы по борьбе с выращиванием наркосодержащих растений, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Кызылординской области полицейские задержали жителя, выращивавшего наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Специально выращенная конопля уже достигла двух метров в длину. Обнаружено 90 кустов», - сообщила Актоты Боранова.

По ее словам, полицейские, помимо посева, нашли на месте продукты питания, генератор, водяной насос, топор, отвертки, лопату для культивирования и выращивания конопли. Все вещественные доказательства изъяты.

«Другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района. Сотрудниками был задержан 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз. Для прокалывания колес подъезжавших автомашин он на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы», - отметила спикер.

По ее словам, полицейские, помимо крупного посева в более чем 4 тысячи кустов, нашли на месте продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.