Две причины вспышки оспы обезьян в мире назвал вирусолог

Вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ura.ru.

"Представление, которые мы имеем об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель. Тогда мы сталкивались с такой картиной: легко пресекается эпидемиологическими методами, не очень распространяется и так далее. Но за это время ситуация изменилась, поэтому одно из двух. Либо мы имеем дело с продуктом, генно-модифицированным чьими-то ручками, либо он так себя ведет, потому что иммунный статус человечества изменился в худшую сторону", – сказал Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, скорость распространения также может иметь два объяснения.

"Оспа расползается, и это может означать две вещи: первое, что с этим возбудителем поработали, какая-то селекция проведена. Что-то с этим вирусом сделано, поэтому он приобрел более заразные свойства и это позволяет ему распространяться. Второе – есть еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мы вообще плохо знаем", – добавил профессор.

Знания ученых о свойствах оспы обезьян начинают не совпадать с тем, как развивается нынешняя вспышка этой инфекции в мире, подчеркнул он.

"Проблема в том, что-то, что мы знаем про оспу обезьян, начинает не совпадать с тем, что мы видим. Это достаточно легко локализуемое заболевание, поскольку оно не очень сильно передается, нужен плотный контакт, распознается достаточно хорошо, быстро, и контактных людей выявить и изолировать их несложно. С учетом всех этих вещей не должно было быть такого распространения, которое мы имеем", – заключил Чепурнов.

Оспа обезьян распространилась в десятках стран мира. На данный момент подтвержден один летальный исход. Сертифицированный врач скорой медицинской помощи Кэти Голден рассказал, что головная боль, лихорадка, повышение температуры, воспаление лимфоузлов и сыпь являются признаками обезьяньей оспы.