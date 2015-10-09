Свежий выпуск Две Родины – одна любовь Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Ставшие уже традиционными, они проходят в нескольких городах нашей страны и радуют насыщенной и разнообразной программой. Только алматинцам Неделя Германии подарила более 30 мероприятий.

– В нынешнем году немецкий народ отмечает важнейшую дату в своей истории – 25-летие Единства Германии, и мы решили поближе познакомить казахстанцев с культурной и научной жизнью нашей страны, – отметила на пресс-конференции в южном мегаполисе генеральный консул ФРГ в Алма­ты Ренате Шимкорайт.

Нынешняя Неделя Германии продлится не неделю, как обычно, а 10 дней. Ее организатором выступила Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» при участии Ассамблеи народа Казахстана, Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, РГУ «Қоғамдық келісім», Генерального консульства ФРГ в Алматы, Гете-Института и других германо-казахских организаций, культурных и научных учреждений ФРГ. Финансовую поддержку оказало министерство внутренних дел Германии.

Череду праздничных мероприятий открыла фотовыставка «Мануфактурные производства в Германии» в музее им. Кастеева. Представленные здесь снимки наглядно демонстрируют, что традиционные навыки производства в этой стране передаются из поколения в поколение, и современные машины не вытеснили труд человеческих рук. Фотографии сделаны алматинской журналисткой Анастасией Таукеловой. Она участвовала в информационной поездке в Германию, во время которой посетила мануфактурные производства в Мюнхене, Нюрнберге, Вальдзассене, Дрездене и Берлине.

В Центральном государственном музее РК прошла выставка картин немецких художников, чья жизнь и творчество связаны с Казахстаном. Уникальную коллекцию их работ из своих фондов предоставили Карагандинский областной музей изобразительных искусств и Жамбылский областной историко-краеведческий музей. В общей сложности были выставлены 163 картины – в основном живопись и графика, а также две скульптуры 13 художников конца XIX – начала XXI веков. В их числе ушедшие из жизни Генрих Фогелер, Артур Фонвизин, Владимир Эйферт, Ирина Борхман. И ныне здравствующие художники Александр Вабель, Владимир Герцен, Виктор Арент, скульптор Юрий Гуммель. Их творения отображают богатое культурное наследие немецкого этноса, события, повлекшие за собой изменения в сознании и культуре народа со времен его депортации до наших дней.

Больше всего картин – 123 – привезли на выставку из Тараза. Они принадлежат кисти Леонида Брюммера (1899–1972) – талантливого живописца, к которому известность пришла посмертно. Уроженец Херсона, он в начале Великой Отечественной войны как лицо немецкой национальности, был выслан в Казахстан, в Павлодарскую область, где прожил 14 лет. Потом навсегда переехал в Джамбул. По завещанию мастера в местный краеведческий музей были переданы два больших чемодана его картин, а также большая коллекция дореволюционных книг по искусству. К 2000-летию Тараза в городе был торжественно открыт художественный музей Леонида Брюммера, где размещено более тысячи произведений художника. А книги нашли свое место в музейной библиотеке, послужив основой создания фонда редких книг по изобразительному искусству. Часть его работ – в постоянной экспозиции Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Знаковой традицией немецкого сообщества в нашей стране и ярким мероприятием Недели стал фестиваль фольклорной немецкой культуры. На сцене Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова он собрал творческие немецкие коллективы Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Вниманию зрителей они представили традиционные немецкие песни и танцы.

– Фестиваль открывает мир фольклорной самобытной культуры этнических немцев, мир, сохраненный нашими прародителями и бережно переданный нам, как пламя свечи, которое мы обязаны сберечь и передать нашему новому поколению, – сказал председатель Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» Александр Дедерер.

В рамках фестиваля прошел международный конкурс вокалистов Neue Namen. За звания лучшего певца боролись таланты из региональных обществ немцев и клубов немецкой молодежи Казахстана, партнерских организаций Ассоциации немцев стран ближнего зарубежья.

Праздник немецкой культуры вызвал интерес у горожан разных предпочтений, вкусов и возрастов. Так, в его программу вошли показ фильмов «КИНОгерМАНИЯ», праздник немецкой кухни и вина, театральные постановки «Да. Нет» Брехта и сцен из «Фауста» Гете, а также мероприятия, посвященные научной, экономической и социально-политической жизни современной Германии, «Европейский день языков», конференция Союза немецких ученых Казахстана, День германской экономики и другие.

Немецкий этнос в Казахстане является седьмым по численности среди других этнических групп, проживающих на территории республики: в Казахстане их проживает более 180 тыс. Причем более полутора тысяч за последние два года вернулись в Казахстан из ФРГ. Немцы Казахстана всегда объединяли и объединяют обе страны особенным образом и образуют «живой мост» между Казахстаном и Германией, вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе, упрочение сотрудничества между двумя странами.

Казахстаном и Германией подписано более тридцати документов, направленных на укрепление их сотрудничества в сфере политики, экономики, культуры и образования. Работает несколько сотен казахстанско-германских предприятий. Регулярно проводится Казахстано-германская межправительственная комиссия с участием Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» – структуры, представляющей интересы казахских немцев на государственном уровне.

– Мы, немцы Казахстана, здесь навсегда, – сказал Александр Дедерер. – Казахстан – это наша Родина, мы здесь живем и строим свое будущее, при этом сохраняя и развивая связи с земляками в Германии, на нашей исторической родине. Мы тот народ, который опирается на любовь и поддержку двух стран – Казахстана и Германии.



