Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте

В Абайское РУП на 102 в течение последних трех суток позвонили четверо частных предпринимателей. Местные жители заявили, что неизвестные молодые люди примерно 25-30 лет в их магазинах расплачивались за продукты через банковское приложение. Однако, продавцы в результате не обнаруживали поступления денег на счета и вынуждены были обратиться за помощью в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Данные заявления граждан полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "мошенничество" и принялись к розыску подозреваемых. В результате успешно проведенных оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции взяли с поличным четверых граждан, в момент совершения очередного мошенничества в одном из городских магазинов.

"Двое мужчин и две женщины, все они жители Алматы. Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с наркотиками. Как оказалось, они между собой являются супругами", - рассказали в полиции.

В ходе следствия установлено, что две семейные парочки действовали по одной и той же схеме. Заходили в магазины, собирали продуктовую корзину на несколько десятков тысяч тенге, а затем при оплате двое из них отвлекали сотрудников, а третий показывал продавцу фиктивный чек, и быстро уезжали на машине, за рулем которой находился четвертый.

Установлено также, что жертвой аферистов стали четверо жителей Абайского района и один - Енбекшинского.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование, они взяты под стражу.

Полиция не исключает вероятность того, что количество пострадавших может возрасти, и просит граждан обратиться с заявлениями, если они стали жертвами обмана этой преступной группы.