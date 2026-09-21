Две сестры организовали в столичных ЖК притоны

В Астане завершили расследование уголовного дела в отношении 15 участников ОПГ, обвиняемых в организации притона, в том числе с вовлечением несовершеннолетних.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы две сестры со своими супругами создали притон в жилых комплексах для оказания сексуальных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру
В состав ОПГ входили охранники, администраторы, а также лица, занимавшиеся рекламой услуг через социальные сети и мессенджеры. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность.
Помимо этого, преступники, пользуясь тем, что клиенты были пьяны, применяли к ним физическую силу, вымогали деньги и незаконно удерживали в съемных квартирах.
Все 15 участников задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
Прокуратура направила уголовное дело в суд.