Две сестры организовали в столичных ЖК притоны

В Астане завершили расследование уголовного дела в отношении 15 участников ОПГ, обвиняемых в организации притона, в том числе с вовлечением несовершеннолетних.

Скриншот с видео прокуратуры

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы две сестры со своими супругами создали притон в жилых комплексах для оказания сексуальных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В состав ОПГ входили охранники, администраторы, а также лица, занимавшиеся рекламой услуг через социальные сети и мессенджеры. Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальность.

Помимо этого, преступники, пользуясь тем, что клиенты были пьяны, применяли к ним физическую силу, вымогали деньги и незаконно удерживали в съемных квартирах.

Все 15 участников задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Прокуратура направила уголовное дело в суд.